Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola felszerelésére fordítja.\r

\r

","shortLead":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola...","id":"20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6436a-1628-4dab-81da-c29af2f51ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","timestamp":"2019. március. 25. 05:19","title":"Árva gyerekeket tanító kenyai tanár kapta az egymillió dolláros díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Károsodtak egérkísérletekben a hím ivarsejteket termelő szerv csatornái szennyezett levegőben, mutatták ki brazil kutatók.



","shortLead":"Károsodtak egérkísérletekben a hím ivarsejteket termelő szerv csatornái szennyezett levegőben, mutatták ki brazil...","id":"20190325_A_rossz_levego_is_kihathat_a_termekenysegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a18393-b1fc-4449-8ffe-915c54bd2b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_A_rossz_levego_is_kihathat_a_termekenysegre","timestamp":"2019. március. 25. 06:05","title":"Találtak egy újabb okot, ami kihathat a gyermekvállalásra – és igen sokan lehetnek veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200","c_author":"Czeglédi Fanni - Balla István","category":"elet","description":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett. Amellett, hogy a megfizethető fűtőanyaggal a faluban élők túlélhetik a telet, az üzem munkát ad a helyieknek. Riportban mutatjuk be a toldi brikettüzemet.","shortLead":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett...","id":"20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96531917-28db-4b78-8961-16a77ce719a2","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Az üzenet egyszerű: ha teszel valamit magadért, segítenek neked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","shortLead":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","id":"20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0989b6b-7332-4053-a86a-7955a9703090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","timestamp":"2019. március. 25. 05:24","title":"Már nem ugyanott repül a Nemzetközi Űrállomás, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","shortLead":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","id":"20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0878c37b-e2e6-4166-8563-e428bd1a7714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","timestamp":"2019. március. 26. 11:37","title":"Nincs meglepetés, jól futó cégek köthetik össze az M3-as autópályát és Egert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"","category":"itthon","description":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","shortLead":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","id":"20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fca3f63-7269-44c9-898c-122704c03424","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","timestamp":"2019. március. 25. 09:17","title":"Évente 600 magyar lesz tüdőbajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","shortLead":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","id":"20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015eb93e-5658-46aa-873c-49dbaef239fc","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 12:17","title":"Orángutánkölyköt akart kicsempészni Baliról egy orosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új módon próbálják csábítani a turistákat, miután másodszor is a világ legboldogabbjának választották Finnországot.","shortLead":"Új módon próbálják csábítani a turistákat, miután másodszor is a világ legboldogabbjának választották Finnországot.","id":"20190325_Kivancsi_hogyan_lehetne_boldog_Bereljen_egy_finnt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82a01b-4337-4f34-aa0d-94bb4579a061","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Kivancsi_hogyan_lehetne_boldog_Bereljen_egy_finnt","timestamp":"2019. március. 25. 16:48","title":"Kíváncsi, hogyan lehetne boldog? Béreljen egy finnt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]