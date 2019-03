Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","shortLead":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","id":"20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19775a7a-1e10-422a-9645-c09cd19e6095","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","timestamp":"2019. március. 26. 14:45","title":"Tűz volt a budapesti Szent István Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola felszerelésére fordítja.\r

\r

","shortLead":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola...","id":"20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6436a-1628-4dab-81da-c29af2f51ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","timestamp":"2019. március. 25. 05:19","title":"Árva gyerekeket tanító kenyai tanár kapta az egymillió dolláros díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","shortLead":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","id":"20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcce855-9599-4a42-b33a-a934db894772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Elindult a jegybanki szigorítás: nőtt az egynapos betétek kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","shortLead":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","id":"20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18332cce-b3a3-4ed3-a861-3939522050d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","timestamp":"2019. március. 24. 21:03","title":"Készüljön: jöhet a filléres Netflix-előfizetés, 1000 forint se lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","shortLead":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","id":"20190325_kosarlabda_eb_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3aa6d5-cbec-4f43-a6b4-b3ae13cc03bd","keywords":null,"link":"/sport/20190325_kosarlabda_eb_palyazat","timestamp":"2019. március. 25. 20:25","title":"66 millióért pályázik kosárlabda Eb-re Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","shortLead":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","id":"20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d665-2445-4d49-a506-747663074d68","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2019. március. 25. 05:55","title":"Kísérleti gyógyszert szed Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Hingst szerint volt kollégája, Greg Short napjában hatszor is szellentett előtte, ez pedig súlyos mentális károkat okozott neki. ","shortLead":"David Hingst szerint volt kollégája, Greg Short napjában hatszor is szellentett előtte, ez pedig súlyos mentális...","id":"20190326_Szellentes_zaklatas_per_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4768367a-446c-4168-b66b-8c43fa3b56ff","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Szellentes_zaklatas_per_birosag","timestamp":"2019. március. 26. 15:04","title":"Szellentéssel zaklatta a főnöke, milliókra perelte a munkahelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5bd5c3-d464-4b29-b247-d10d26884b27","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggatjuk.\r

\r

","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Szornyi_Kriszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5bd5c3-d464-4b29-b247-d10d26884b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cafb5c-d8d2-4bb0-9985-06367a6658d6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Szornyi_Kriszta","timestamp":"2019. március. 26. 18:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri egyik tagja, Szörnyi Kriszta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]