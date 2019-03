Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt erre.","shortLead":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt...","id":"20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060f03e-b414-4457-b244-2b3e81059271","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","timestamp":"2019. március. 28. 08:11","title":"Tarlós: Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság a honlapján.","shortLead":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság...","id":"20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db82c9-25ce-4b1c-a623-2c02b05937d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","timestamp":"2019. március. 28. 12:27","title":"Megszűnt az olcsó útjairól híres izlandi légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan tesznek eleget a kötelezettségüknek. ","shortLead":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan...","id":"20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c6aa0-3966-4363-b5d4-d30788ff21c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","timestamp":"2019. március. 28. 13:59","title":"Az uniós főtanácsnok szerint fel kell gyorsítani a jogsértő tagállamok elleni eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alberta Egyetem kutatói még 1991-ben bukkantak Scottyra, de mostanáig dolgoztak azon, hogy mindent kiderítsenek róla.","shortLead":"Az Alberta Egyetem kutatói még 1991-ben bukkantak Scottyra, de mostanáig dolgoztak azon, hogy mindent kiderítsenek róla.","id":"20190327_dinoszaurusz_tyrannosaurus_rex_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb27277c-fa56-4a7e-ad89-56c1b31ac303","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_dinoszaurusz_tyrannosaurus_rex_kanada","timestamp":"2019. március. 27. 12:33","title":"Megtalálták a világ eddigi legnagyobb Tyrannosaurus rexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek.","shortLead":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is...","id":"20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384be15-a3e4-4d44-a0e9-afe2999c88f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","timestamp":"2019. március. 28. 08:33","title":"LTE-képes okostelefont használ? Veszélyben lehetnek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","shortLead":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","id":"20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a147af5c-4b9b-4bb1-99f8-2a8436c99a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","timestamp":"2019. március. 28. 04:10","title":"A Nissannal fizettette gyerekei méregdrága iskoláit is a cég bukott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]