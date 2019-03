Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett Sony–Nintendo–Microsoft-triumvirátus uralmát. Az ötlet nem új, ahogy a körülötte tornyosuló kérdőjelek sem.","shortLead":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett...","id":"20190328_google_stadia_streameles_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61837ff6-d92c-4ec9-bd80-1eca570ccb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_google_stadia_streameles_videojatek","timestamp":"2019. március. 28. 14:33","title":"És akkor a Google bemutatta, hogyan találná fel újra a videojátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel őket erre – így lehetne összefoglalni azt, amit Rédai Dorottya, a CEU szakértője mondott a hvg.hu-nak. Tapasztalatuk szerint a homofób erőszakkal szemben határozott volt a fellépés, de ha fiúk bántottak lányokat, már megjelent az áldozathibáztatás is. A \"NEM – iskolai Nemi Esélyegyenlőségi Mutató\" névre hallgató projektjük célja az, hogy a tanulókat és a pedagógusokat is segítsék a nemi előítéletek felismerésében.","shortLead":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel...","id":"20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b31a4-8818-47a7-b225-b95ceade8398","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","timestamp":"2019. március. 27. 17:30","title":"\"A fiúk már csak ilyenek\": láthatatlan marad az iskolákban a nemi alapú diszkrimináció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a255ef3-81a5-4683-9d66-d18ab8af1b73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki távolból lézerfénnyel próbált megzavarni egy Ferihegy felé tartó Eurowings-gépet kedd este. A járat pilótái később lekapcsolták a fényeket, valószínűleg azért, hogy a támadó ne tudjon célozni. ","shortLead":"Valaki távolból lézerfénnyel próbált megzavarni egy Ferihegy felé tartó Eurowings-gépet kedd este. A járat pilótái...","id":"20190327_lezer_utasszallito_eurowings_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a255ef3-81a5-4683-9d66-d18ab8af1b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee0c214-7e08-480a-ab7e-bd0f973fb144","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_lezer_utasszallito_eurowings_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. március. 27. 16:03","title":"Lézerrel próbálták megzavarni egy Ferihegyre érkező utasszállító pilótáit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","shortLead":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","id":"20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1953d2-5f6b-4c71-b92e-b688effeed4d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","timestamp":"2019. március. 28. 11:15","title":"Távoltartási végzést kért egy rajongója ellen Chris Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beae423d-d9c9-4d4c-8b16-5ad4b7c09421","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190328_Marabu_FekNyuz_Ha_Magyarorszagra_jossz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beae423d-d9c9-4d4c-8b16-5ad4b7c09421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd973a1-d686-4c64-a0b8-823b70aee6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Marabu_FekNyuz_Ha_Magyarorszagra_jossz","timestamp":"2019. március. 28. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Ha Magyarországra jössz...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","shortLead":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","id":"20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b4e88-f052-4ea4-8eed-d0c606a4966e","keywords":null,"link":"/sport/20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Foci-Eb: megvan, mikortól lehet jegyet igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehető legtöbb ügyfelet szeretnék a fix kamatozású hitelek felé terelni.","shortLead":"A lehető legtöbb ügyfelet szeretnék a fix kamatozású hitelek felé terelni.","id":"20190327_Nemsokara_uj_ajanlattal_keresik_meg_a_bankok_a_lakashiteleseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6738cb3-a001-4fa5-adfb-4e876985f6a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Nemsokara_uj_ajanlattal_keresik_meg_a_bankok_a_lakashiteleseket","timestamp":"2019. március. 27. 15:40","title":"Nemsokára új ajánlattal keresik meg a bankok a lakáshiteleseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]