[{"available":true,"c_guid":"6eb9a9df-8f64-4151-a953-ea4801ed8c79","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az autizmus világnapja alkalmából kék fénnyel világították meg a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. ","shortLead":"Az autizmus világnapja alkalmából kék fénnyel világították meg a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. ","id":"20190402_Kek_lett_a_Szabadsagszobor_az_autizmus_vilagnapjara__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb9a9df-8f64-4151-a953-ea4801ed8c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c782acdc-aba7-401f-8923-3f8437b08671","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Kek_lett_a_Szabadsagszobor_az_autizmus_vilagnapjara__foto","timestamp":"2019. április. 02. 21:47","title":"Kék lett a Szabadság-szobor az autizmus világnapjára - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két bejegyzés volt, azóta mindkettőt törölte a vállalat. ","shortLead":"Két bejegyzés volt, azóta mindkettőt törölte a vállalat. ","id":"20190403_Hitler_fotojaval_reklamozta_uj_kekszeit_egy_romaniai_marka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f84c97-f488-45fd-9014-87b2b8e8deb2","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Hitler_fotojaval_reklamozta_uj_kekszeit_egy_romaniai_marka","timestamp":"2019. április. 03. 12:43","title":"Hitler fotójával reklámozta új kekszeit egy romániai márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","shortLead":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","id":"20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa58fa50-7db9-4469-859d-3ce38d16cf11","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","timestamp":"2019. április. 02. 17:21","title":"Nyílt levélben fakadtak ki az Országos Széchényi Könyvtár olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. ","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190402_ebolajarvany_kongo_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220015df-8436-4d32-9958-1f2760038140","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_ebolajarvany_kongo_who","timestamp":"2019. április. 02. 06:05","title":"Megdöbbentően gyorsan kezdett terjedni az ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","shortLead":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","id":"20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d585e1-319b-4e25-88e7-3431525dc486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. április. 02. 15:00","title":"Rákényszerítené Theresa Mayt a Brexit halasztására a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához vezetne. ","shortLead":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához...","id":"20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25833d10-3bec-4502-8b45-e1f85fd12c8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","timestamp":"2019. április. 03. 13:46","title":"Engedélyezték London új, 305 méteres felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb játékmódját.","shortLead":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb...","id":"20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b97d38-341c-433a-89e6-cc5194dc96e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","timestamp":"2019. április. 02. 19:03","title":"Egész hónapban ingyen játszhat a 13 ezres új Call of Duty legizgalmasabb részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]