Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, aki a Magyar Narancsnak adott interjút.\r

\r

","shortLead":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ac6ad-a97f-48f0-945a-9ed6f9d88fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","timestamp":"2019. április. 03. 15:43","title":"Karácsony fenyegeti a Fideszt és az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","shortLead":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","id":"20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99d304b-b708-4e6e-943e-15e0369e1a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Bútort is lehet kölcsönözni az IKEA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafikus tervezőként dolgozó Hasan Kaymak készített egy koncepcióvideót arról, milyen lehet az ősszel érkező új iPhone.","shortLead":"A grafikus tervezőként dolgozó Hasan Kaymak készített egy koncepcióvideót arról, milyen lehet az ősszel érkező új...","id":"20190403_apple_iphone_11_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321704d-d0ed-4768-9919-d76d50ff0147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_apple_iphone_11_koncepciovideo","timestamp":"2019. április. 03. 18:03","title":"Videó: Ha ilyen lesz az iPhone 11, most azonnal akarjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában. Most megszületett a feljelentés, Baja pedig rehabilitálja a szennyezett, egyébként a tulajdonában lévő területet.","shortLead":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában...","id":"20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bbd18b-a8a6-4c05-8f59-15b5a5fad5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","timestamp":"2019. április. 03. 16:53","title":"Feljelentették a földikutyákat azbeszthulladékkal mérgezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.","shortLead":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két...","id":"20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256c7a78-eaf8-4939-add7-1df85ea91552","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","timestamp":"2019. április. 04. 13:34","title":"Nem gyakran fordul elő, hogy egy miniszterelnök kifizeti egy állampolgár bevásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta vadonatúj, leginkább szervereknél használható processzorját az Intel, amelybe nem kevesebb, mint 56 mag került. ","shortLead":"Bemutatta vadonatúj, leginkább szervereknél használható processzorját az Intel, amelybe nem kevesebb, mint 56 mag...","id":"20190403_56_magos_processzor_intel_xeon_platinum_9282","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069643c7-eb42-4399-9441-c29627517a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_56_magos_processzor_intel_xeon_platinum_9282","timestamp":"2019. április. 03. 11:03","title":"Brutálisan erős processzort villantott az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]