Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","shortLead":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","id":"20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82dcdf4-7012-4ee8-889a-50a84638a137","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","timestamp":"2019. április. 08. 11:04","title":"Kidöntött egy villanyoszlopot, majd elhajtott a ripityára tört kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","shortLead":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","id":"20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23522896-380f-443e-b9ab-4d634acd6137","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. április. 08. 05:56","title":"250 millióból kell rendbe hozni a metrópótló által kijárt sávokat a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek.","shortLead":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity...","id":"20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb052ad-9084-4463-ab53-87f69c542f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","timestamp":"2019. április. 08. 09:22","title":"Hivatalos: eladták a Budapest Honvéd focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","shortLead":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","id":"20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bb5f2-e88b-45e1-af2b-7474cbb5a4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","timestamp":"2019. április. 07. 18:08","title":"„Túl voltam fizetve” – ismerte el végre valaki a magyar fociból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough új filmjének egyik jelenete máris ikonikus lett: néhány képkockában összefoglalja, miről is szól a klímaváltozás, és miért kell megállítani. ","shortLead":"David Attenborough új filmjének egyik jelenete máris ikonikus lett: néhány képkockában összefoglalja, miről is szól...","id":"20190408_Mindenkit_kiboritott_a_sziklarol_lezuhano_rozmar_az_uj_Attenboroughfilmben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bbff13-c187-4862-8c17-c662a6961cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_Mindenkit_kiboritott_a_sziklarol_lezuhano_rozmar_az_uj_Attenboroughfilmben__video","timestamp":"2019. április. 08. 12:46","title":"Mindenkit megrázott a szikláról lezuhanó rozmár az új Attenborough-filmben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9 ezer milliárd tonnányit. A veszteség mértéke jelenleg évente mintegy 335 milliárd tonna. ","shortLead":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9...","id":"20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4cfcde-1e2c-46bf-a5c3-185550224431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","timestamp":"2019. április. 08. 20:02","title":"Felfoghatatlan mennyiségű jég tűnik el évente a gleccserekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]