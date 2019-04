Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c5e79f-ea81-4fed-89b9-7edcae2ec6de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ígérte meg. Mert szerintük nagyon fontos, hogy mindenkinek elmondják: a Fidesz a határok megvédésére törekszik.","shortLead":"Ezt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ígérte meg. Mert szerintük nagyon fontos, hogy mindenkinek elmondják...","id":"20190410_Miskolcon_szemelyesen_is_felkeresi_a_lakokat_a_helyi_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c5e79f-ea81-4fed-89b9-7edcae2ec6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174feaa8-4432-407d-91c8-8946bfafae6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Miskolcon_szemelyesen_is_felkeresi_a_lakokat_a_helyi_Fidesz","timestamp":"2019. április. 10. 21:01","title":"Miskolcon személyesen is felkeresi a lakókat a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc77a634-357c-4ce1-ab29-000b8c6fe1f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt még vizsgálják, hogy hogyan pusztultak el az állatok, de a férfi zoofil lehetett. ","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy hogyan pusztultak el az állatok, de a férfi zoofil lehetett. ","id":"20190409_Lefagyasztott_kutyatetemeket_talaltak_egy_nemet_ferfi_hazaban_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc77a634-357c-4ce1-ab29-000b8c6fe1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea8f1f0-bd0a-4d10-a564-4c14817569d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Lefagyasztott_kutyatetemeket_talaltak_egy_nemet_ferfi_hazaban_Zalaban","timestamp":"2019. április. 09. 18:10","title":"Lefagyasztott kutyatetemeket találtak egy német férfi házában Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f3041b-3f64-45c0-9357-d4f3f326ee40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új telefonja zoomolásban verhetetlennek látszik. Ezt a jellemzőt használta fel egy twitterező, hogy mémmé alakítsa a fekete lyukról készült első fotót.","shortLead":"A Huawei új telefonja zoomolásban verhetetlennek látszik. Ezt a jellemzőt használta fel egy twitterező, hogy mémmé...","id":"20190411_fekete_lyuk_foto_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f3041b-3f64-45c0-9357-d4f3f326ee40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace4773c-2797-4258-b133-83fdb986e8ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_fekete_lyuk_foto_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. április. 11. 10:33","title":"Zseniális (huaweies) mém született a történelmi feketelyuk-fotóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy elmondta, miről beszélt a miniszterelnökkel, illetve azt is, mennyire nagyra tartja Iványi Gábort.","shortLead":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy...","id":"20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5e851-8e9a-4c34-96dc-1847607100ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","timestamp":"2019. április. 09. 16:22","title":"Bernard-Henri Lévy: A harcosan liberális Orbán halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak befejeztével a környező utcákat teljesen lezárták, a BAH-csomóponton és a Hegyalja úton nem lehet áthaladni, változott a BKK-járatok útvonala is.","shortLead":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak...","id":"20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50956c92-f1a1-4d83-8307-1c31db26fd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 07:15","title":"Világvége hangulat a BAH-csomópontnál - fotók és videók a nagy lezárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as évkönyvében egymást érik a nagy szavak, a valóság ennél prózaibb, a szuperlatívuszokat csak a klubra fordított közpénzek mennyisége érdemli meg.\r

\r

","shortLead":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as...","id":"20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc12922-f8fe-446a-bdbe-e760b1539be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","timestamp":"2019. április. 10. 16:57","title":"Hősök, erőterek, filozófia - olvasson bele a Puskás Akadémia évkönyvébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények miatt.\r

\r

","shortLead":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények...","id":"20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0db7c-168d-4556-abee-f21a8e5f12d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. április. 10. 19:27","title":"A lépcsőházi virágok veszélyeire hívja fel a figyelmet a Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]