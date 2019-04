Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","shortLead":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","id":"20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5422395-7ed5-443a-9741-dc193655d9c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","timestamp":"2019. április. 13. 09:08","title":"Motorbalesete volt Szabó Győzőnek, a vétkes otthagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ötödik győzelme.","shortLead":"Ez az ötödik győzelme.","id":"20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b7385-8ce4-4f09-8f7a-7b1f0a22bca7","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","timestamp":"2019. április. 12. 11:56","title":"A Trónok harca színésze lett Európa legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan aláírhatják a vonal korszerűsítésére vonatkozó építési szerződéseket – közölte Orbán Viktor pénteken a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) együttműködés Dubrovnikban zajló csúcstalálkozóján. ","shortLead":"Hamarosan aláírhatják a vonal korszerűsítésére vonatkozó építési szerződéseket – közölte Orbán Viktor pénteken...","id":"20190412_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_szerzodes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b54ac9-da9e-40e3-8ff4-0d805a933de7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_szerzodes_orban_viktor","timestamp":"2019. április. 12. 17:20","title":"Orbán: Aláírás előtt a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet tanítványai is elkísérték. És ha már így együtt voltak, a repülőn dalra fakadtak.","shortLead":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet...","id":"20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224588-fc10-443c-acd9-00b476b0eefb","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","timestamp":"2019. április. 12. 14:16","title":"Snétbergerék meglepetéskoncertet adtak a repülőn – a Ryanair meg is osztotta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap csak ritkán fogjuk látni a napot, döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég.","shortLead":"Szombaton és vasárnap csak ritkán fogjuk látni a napot, döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég.","id":"20190412_marad_a_hideg_akar_havazhat_is_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb96667-d417-43bb-ae36-62f23e4cc3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_marad_a_hideg_akar_havazhat_is_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 12. 17:13","title":"Marad a hideg, akár havazhat is a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","shortLead":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","id":"20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f01a84-f6ac-4d6f-afc4-07770293e0e6","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","timestamp":"2019. április. 12. 10:39","title":"Országos probléma lett a pénisznagyobbítás Pápua Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó helyett, a Tesla tud. ","shortLead":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó...","id":"20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d4d652-9081-4ce7-8d98-738f49ae0c88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","timestamp":"2019. április. 12. 15:26","title":"Végig vette a Tesla védelmi kamerája, ahogy dolgozik a kocsifeltörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","shortLead":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","id":"20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5578d8-ea39-4360-ba0b-593dff17f0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","timestamp":"2019. április. 13. 15:29","title":"Udo Bullmann: Orbán barátainak gazdagodására nincs pénze Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]