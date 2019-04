Ilyen videót még nem látott: egy játékos keresztülsétált egész San Franciscón

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

