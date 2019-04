Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott története során először kiharcolta a világelitbe jutást, miután esti mérkőzésének eredményétől függetlenül az első kettő között zárja a budapesti divízió I/A világbajnokságot.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott története során először kiharcolta a világelitbe jutást, miután esti mérkőzésének...","id":"20190413_A_vilag_legjobbjai_koze_jutott_a_magyar_noi_jegkorongvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d9432-3416-4f36-86fd-66dc23d91ab2","keywords":null,"link":"/sport/20190413_A_vilag_legjobbjai_koze_jutott_a_magyar_noi_jegkorongvalogatott","timestamp":"2019. április. 13. 18:07","title":"A világ legjobbjai közé jutott a magyar női jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye, amely a néhány évvel ezelőtt becsődölt CBA franchise, Palóc Nagykereskedelmi Kft. egykori telephelyén épül. A Silver 2009 Kft. ráadásul nem csak új helyre költözik, de olyan jó híre van, hogy külföldről is hazajönnek az emberek, hogy a cégnél dolgozhassanak. ","shortLead":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye...","id":"20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a0805-55ed-42e5-a3bc-19fef21a9bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","timestamp":"2019. április. 14. 11:34","title":"Ausztriából nézve is van csábító hazai építőipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","shortLead":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","id":"20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86816e4-1b2d-41b0-a601-2d0cdf68efd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Beperelte a szüleit egy amerikai férfi, mert eladták a pornógyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","shortLead":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","id":"20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ee549-50e9-47b6-8f24-6a20bb521b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 15. 04:07","title":"Újabb autós, aki úgy érezte, három zsák szemetet csak úgy kihajít a kocsiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf10077-417b-4689-ba70-778504c9275e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem a migránsok miatti PC-érzékenység az ok, hanem restaurálás.\r

\r

","shortLead":"De nem a migránsok miatti PC-érzékenység az ok, hanem restaurálás.\r

\r

","id":"20190415_16_lefejezett_szobrot_emeltek_le_helikopterrel_a_parizsi_Notre_Damerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf10077-417b-4689-ba70-778504c9275e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4922b58b-b6b8-4283-b60e-29aeb0b8ab57","keywords":null,"link":"/elet/20190415_16_lefejezett_szobrot_emeltek_le_helikopterrel_a_parizsi_Notre_Damerol","timestamp":"2019. április. 15. 10:22","title":"16 \"lefejezett\" szobrot emeltek le helikopterrel a párizsi Notre Dame-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","shortLead":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","id":"20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0debab-ecaa-435b-a776-1ff872ca9096","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Mentőfelszerelést tennének a vízibiciklikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","shortLead":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","id":"20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5cc7be-6c59-4b83-8482-75316bb579f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","timestamp":"2019. április. 15. 07:57","title":"Háromkilós kődarab zúzta be egy fiatal lány autójának szélvédőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]