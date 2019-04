Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","shortLead":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","id":"20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ae345-2344-4155-9a07-4018dc81cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","timestamp":"2019. április. 16. 16:12","title":"Saját lányuk vérfertőzésből született gyermekét ölte meg a házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","shortLead":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","id":"20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5392-5407-4161-be03-ece09023f61d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 16. 09:22","title":"Két évet kaphat a fiatal autós, aki halálra gázolt egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Öt országot találtak csak Európában, ahol többen fizetnek napi szinten készpénzzel, mint itt.","shortLead":"Öt országot találtak csak Európában, ahol többen fizetnek napi szinten készpénzzel, mint itt.","id":"20190416_Nem_hajlandoak_a_magyarok_atszokni_a_keszpenzrol_a_bankkartyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cb53b7-8814-487a-ad5a-7d7f3c774ab4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nem_hajlandoak_a_magyarok_atszokni_a_keszpenzrol_a_bankkartyara","timestamp":"2019. április. 16. 12:21","title":"Nem hajlandóak a magyarok átszokni a készpénzről a bankkártyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok: mindkét vállalat elindítja saját streaming szolgáltatását.","shortLead":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok...","id":"20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb03e2cf-d2d2-4285-b19e-c2f23a31c0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","timestamp":"2019. április. 15. 17:03","title":"Milyen már? Az Apple-nek csinál konkurenciát, miközben az Apple igazgatótanácsában ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa8f835-592e-4e32-bd4c-89968164b60d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezetés közben nem árt, ha legalább alapszinten halljuk a környezeti zajokat. De vajon mit mond a KRESZ a fejhallgató-használatról?","shortLead":"Vezetés közben nem árt, ha legalább alapszinten halljuk a környezeti zajokat. De vajon mit mond a KRESZ...","id":"20190416_a_nap_fotoja_a_magyar_sofor_aki_meretes_fejhallgatoval_vezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa8f835-592e-4e32-bd4c-89968164b60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137a143b-34c4-4afd-aa2a-3fba92d70536","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_a_nap_fotoja_a_magyar_sofor_aki_meretes_fejhallgatoval_vezet","timestamp":"2019. április. 16. 06:41","title":"A nap fotója: A magyar sofőr, aki méretes fejhallgatóval vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]