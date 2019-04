Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","shortLead":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","id":"20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4f38e-a3b0-46bc-8962-40b9fbe08c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","timestamp":"2019. április. 16. 10:12","title":"7,7 milliárdba kerül Magyarországnak, hogy innen rajtol a Giro d'Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó. Egy modellről, amelynek árából akár egy normál személyautót is vásárolhatunk. ","shortLead":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó...","id":"20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f5969-d4a2-45e1-8653-ba9de10e6cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","timestamp":"2019. április. 15. 06:41","title":"Nem gyerekjáték, pedig annak tűnhet ez a pécsi remekmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok terhére, ha a parlamenten is átmegy a kormány javaslata.","shortLead":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok...","id":"20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2d45c-a007-417f-8862-9156e89ffa72","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","timestamp":"2019. április. 16. 12:38","title":"A szerb kormány elengedi a frankhitelek utáni tartozás több mint harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga lesz.","shortLead":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga...","id":"20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55fb7-c6ff-45d0-a81a-d31534071ba4","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 16. 10:27","title":"Fociakadémiát indít Budapesten a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület nagy részét és sok műkincset is sikerrel védtek meg a tűzoltók.","shortLead":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület...","id":"20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e33ea7-51db-421e-8a0b-ffa79bcab782","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","timestamp":"2019. április. 16. 06:59","title":"\"Az idő és a szél ellenünk játszott\" – beszámoltak a párizsi tűzoltók a Notre-Dame megmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]