[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa. Csakhogy ilyen határozat nincsen. Az intézmény fenntartója azt is írta: van terv, csak ők még nem látták.","shortLead":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa...","id":"20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a90b35-ce89-4e17-bf8d-48166e4e380c","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","timestamp":"2019. április. 14. 18:31","title":"Nem létező kormányhatározatot küldtek Szél Bernadettnek a fóti gyermekotthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjára édesapám, Balavány Vilmos emlékeiből jegyzeteltem.","shortLead":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és...","id":"20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b1da3d-80bb-4573-a1e0-721222263923","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","timestamp":"2019. április. 16. 13:55","title":"„Azok az idők vissza ne jöjjenek” – egy szemtanú a nagytétényi deportálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","shortLead":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","id":"20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f73d8c-2cab-4630-804f-14dea44bd80f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","timestamp":"2019. április. 16. 09:05","title":"Rekordot döntött az új Trónok harca-rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot a forgatásról.\r

","shortLead":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot...","id":"20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478550ca-e40e-4372-bd9a-ec2af9ef26a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:14","title":"\"A színésznő és az oroszlán kapcsolata valódi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át dolgozott két román hacker azon, hogy minél több pénzt és adatot lophasson amerikai számítógépekről.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át dolgozott két román hacker azon, hogy minél több pénzt és adatot lophasson amerikai...","id":"20190415_roman_hackerek_radu_miclaus_bogdan_nicolescu_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ce0b76-ec18-4bbe-9f1f-d3ad89722e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_roman_hackerek_radu_miclaus_bogdan_nicolescu_adatlopas","timestamp":"2019. április. 15. 12:33","title":"Börtönre ítéltek két román hackert, 400 ezer amerikai számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","shortLead":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","id":"20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f444b-6aec-4c9f-8d6b-2f699878ab68","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","timestamp":"2019. április. 14. 21:07","title":"Hosszú Katinka vasárnap két aranyat hozott el Stockholmból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]