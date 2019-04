Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős Stark-ház jelképére hasonlít. ","shortLead":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős...","id":"20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5d7d2-7db8-43de-a781-88446494cec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","timestamp":"2019. április. 16. 12:33","title":"Úgy tűnik, már a Marsra is betette a lábát a Trónok harca – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","shortLead":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","id":"20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e310d23-538a-4219-a330-c88a4ffc3d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","timestamp":"2019. április. 16. 05:15","title":"\"Kitessékeltek a külügyminisztériumból\" – Judith Sargentini beszélt magyarországi tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egy darabig még biztosan nem használják az amerikai rendőrök a Microsoft arcfelismerő technológiáját.","shortLead":"Úgy tűnik, egy darabig még biztosan nem használják az amerikai rendőrök a Microsoft arcfelismerő technológiáját.","id":"20190417_microsoft_arcfelismero_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f996ebac-051c-4d2d-a56f-22a703330330","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_arcfelismero_technologia","timestamp":"2019. április. 17. 18:03","title":"Befutott egy kérés a Microsofthoz az amerikai rendőröktől, elvből pöccintették le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","shortLead":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","id":"20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f591c95-1466-4ecf-b1b3-25a452d82482","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","timestamp":"2019. április. 15. 20:24","title":"Már 150 blinkee-vel lehet villanyrobogózni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új űrszondát építenek – jelentette be az első holdszonda építését nagyrészt finanszírozó Morris Kahn dél-afrikai–izraeli üzletember.","shortLead":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új...","id":"20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edeb1dec-8107-4df0-b91b-5fc04be6f9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"\"Eljutunk a Holdra, és kitűzzük rajta az izraeli zászlót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]