[{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","shortLead":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","id":"20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66978c4c-ca85-4552-8687-941bb2b9dc09","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","timestamp":"2019. április. 25. 16:36","title":"Ungár Péter: Igen, meleg vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Odáig fajult a hatalom paranoiája, hogy kitiltja a közterekről a fricskát, poént és sziporkát, minden négyzetcentimétert kisajátítva a háborús bűnösöktől koppintott gyűlöletpropagandájának. Ez a HVG hetilap ajánlója Jakus Ibolya felelős szerkesztőtől.","shortLead":"Odáig fajult a hatalom paranoiája, hogy kitiltja a közterekről a fricskát, poént és sziporkát, minden...","id":"201917_itt_aplakathol_aplakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1272b4-0fb1-4343-9468-a10c41c4a19d","keywords":null,"link":"/itthon/201917_itt_aplakathol_aplakat","timestamp":"2019. április. 25. 11:55","title":"Jakus Ibolya: Itt a plakát, hol a plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén.\r

","shortLead":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac133e-7756-4be0-aa34-019505a05b33","keywords":null,"link":"/sport/20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","timestamp":"2019. április. 24. 21:33","title":"Fél lábbal a BL négyes döntőjében a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcezer síp, és egyik sem sérült meg – állítja egy szakértő.","shortLead":"Nyolcezer síp, és egyik sem sérült meg – állítja egy szakértő.","id":"20190424_Mekkora_az_eselye_annak_hogy_a_NotreDame_orgonaja_epsegben_atveszelte_a_tuzveszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e555ef4-0a4c-4c7a-a635-8bdcf1657190","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Mekkora_az_eselye_annak_hogy_a_NotreDame_orgonaja_epsegben_atveszelte_a_tuzveszt","timestamp":"2019. április. 24. 16:48","title":"Mekkora az esélye annak, hogy a Notre-Dame orgonája épségben átvészelte a tűzvészt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A politikusok interjúi és vitái manapság leginkább játékos vetélkedőkre emlékeztetnek, ahol az nyer, aki a legprofibban játssza ki a törvényt. Vajon miért viselkednek így? És mit mondanának erre neves filozófusok? - ezzel a kérdéssel játszik el a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"A politikusok interjúi és vitái manapság leginkább játékos vetélkedőkre emlékeztetnek, ahol az nyer, aki a legprofibban...","id":"20190425_Miert_nem_adnak_soha_egyenes_valaszokat_a_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4fdcb1-d26a-4bcd-85ff-f1e5a80f8abb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190425_Miert_nem_adnak_soha_egyenes_valaszokat_a_politikusok","timestamp":"2019. április. 25. 13:15","title":"Miért nem adnak soha egyenes válaszokat a politikusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség szóvivője szerint az Instagram-profilt az átláthatóság jegyében indította a szervezet.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség szóvivője szerint az Instagram-profilt az átláthatóság jegyében indította...","id":"20190425_instagram_cia_kozponti_hirszerzo_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42476fb9-53f7-4610-9b90-f2bad1f2eca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_instagram_cia_kozponti_hirszerzo_ugynokseg","timestamp":"2019. április. 25. 20:03","title":"Instagram-oldalt indított a CIA, mutatjuk az első fotójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","shortLead":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","id":"20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913e28bc-83af-429e-aa7c-9c50be66664f","keywords":null,"link":"/elet/20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","timestamp":"2019. április. 24. 14:32","title":"Ön mihez kezdene 215 milliárd forinttal? Ez a 24 éves fiú épp ennyit nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]