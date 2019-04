Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49b952e1-f428-40b3-8af0-91b0c900ed22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nemcsak szemrevaló formával, hanem szupergyors töltési lehetőséggel is támad. ","shortLead":"Az újdonság nemcsak szemrevaló formával, hanem szupergyors töltési lehetőséggel is támad. ","id":"20190425_ime_az_eddigi_talan_legszebb_kinai_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b952e1-f428-40b3-8af0-91b0c900ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2ca675-4e27-4e84-83cb-9711465e30e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_ime_az_eddigi_talan_legszebb_kinai_villanyauto","timestamp":"2019. április. 25. 11:21","title":"Íme az eddigi talán legszebb kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","shortLead":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","id":"20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7c8f5-6b4d-4b5f-92be-e70dc5cb6387","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Az életével játszik, ha ilyen pózban ül az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ügyvezető lett Vajna Tímea abban az éttermet üzemeltető cégben, amelyet Andy Vajna 2009 óta vezetett.","shortLead":"Ügyvezető lett Vajna Tímea abban az éttermet üzemeltető cégben, amelyet Andy Vajna 2009 óta vezetett.","id":"20190425_Vajna_Timea_lett_a_ferje_utoda_a_luxusettermet_uzemelteto_ceg_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be0825-dcf7-4d58-8a57-422b391a4c9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Vajna_Timea_lett_a_ferje_utoda_a_luxusettermet_uzemelteto_ceg_elen","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Vajna Tímea lett a férje utóda a luxuséttermet üzemeltető cég élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","shortLead":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","id":"20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c36d0-3557-4690-9f7b-a519f150afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","timestamp":"2019. április. 24. 16:33","title":"Elromlott a telefonja? Nehogy kidobja, ilyen menő \"képet\" is készíthet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt a Momentum színpadán, a párt kitűzőjét is viselte, de a pártba nem lép be.","shortLead":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt...","id":"20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84eace-037a-43a8-a5e5-11c8d524bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","timestamp":"2019. április. 26. 06:00","title":"Szél Bernadett: Nincs demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori köztársasági elnökre emlékező intézetre idén különböző címeken összesen 610 millió, a következő évtől évente 850 millió forintot szán a kormány a legújabb rendelet szerint.","shortLead":"Az egykori köztársasági elnökre emlékező intézetre idén különböző címeken összesen 610 millió, a következő évtől évente...","id":"20190425_Madl_Ferenc_Intezet_alakul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee0d67-84e8-43c2-87dc-b6389396e53c","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Madl_Ferenc_Intezet_alakul","timestamp":"2019. április. 25. 20:06","title":"Évi több száz millió forintból alapít Mádl Ferenc Intézetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","shortLead":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","id":"20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c242d0be-8c70-4d2c-841c-761fd42a89bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 05:50","title":"Lázár János kocsmákat jár végig, és videót csinál róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]