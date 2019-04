Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek összesített előfordulási gyakoriságát, azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős része valamilyen kémiai vagy viselkedéses függőséggel jellemezhető. Ha pedig a normalitást pusztán a többségi jellemzők alapján határozzuk meg, bizony felmerül a kérdés: vajon alapvető emberi sajátosságunk-e az addikció? – Dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus írása.","shortLead":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek...","id":"HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af1957a-d5ae-4b4b-919e-1c2deac841f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 25. 12:55","title":"Szenvedély vagy betegség: emberi szükségletünk-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","shortLead":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","id":"20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850eddf3-bcaa-4114-8d1b-626fee41d153","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","timestamp":"2019. április. 25. 13:33","title":"919 forintot keresett önön minden hónapban a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","shortLead":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","id":"20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25ec97f-df22-4cd0-bd91-35456f339e66","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","timestamp":"2019. április. 25. 15:26","title":"Remek ötlettel állt elő a Lego: látássérülteknek fejlesztett speciális kockákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","shortLead":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","id":"20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e581afc2-daa5-464f-a733-9081f0e290b2","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 27. 08:50","title":"Agresszív utas miatt szállt le egy gép Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]