Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rögtön ki is parancsolták a strandolókat a vízből. ","shortLead":"Rögtön ki is parancsolták a strandolókat a vízből. ","id":"20190502_Levideoztak_ahogy_szorfosoktol_egy_kopesre_vadaszgat_egy_capa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5ca07-2000-490d-b0d0-e85d34b821b8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Levideoztak_ahogy_szorfosoktol_egy_kopesre_vadaszgat_egy_capa","timestamp":"2019. május. 02. 13:25","title":"Levideózták, ahogy szörfösöktől egy köpésre vadászgat egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","shortLead":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","id":"20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9a6638-87e1-48dc-8510-73ac534f09ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","timestamp":"2019. május. 01. 13:32","title":"Börtönre ítélte egy londoni bíróság Assange-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 20 éve merült fel először, hogy az intézményben a gyógyszerezésükbe halnak bele a betegek, de eddig senkit nem ítéltek el az ügyben. ","shortLead":"Több mint 20 éve merült fel először, hogy az intézményben a gyógyszerezésükbe halnak bele a betegek, de eddig senkit...","id":"20190430_456_idos_beteget_olhettek_meg_egy_angol_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6e24c-1fd0-402a-8e3f-ba7492c4720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_456_idos_beteget_olhettek_meg_egy_angol_korhazban","timestamp":"2019. április. 30. 19:16","title":"456 idős beteget ölhettek meg egy angol kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","shortLead":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","id":"20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8118124f-cca1-4819-90f3-f0ce77c24fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. május. 01. 12:04","title":"Fotók: Teljesen kiégett egy 26-os busz a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple.","shortLead":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm...","id":"20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f204f3-4e0a-461b-a81c-ca12f514c7e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint a globális felmelegedés – figyelmeztetett a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) elnöke, a szervezet Párizsban megrendezett hetedik plenáris ülésén.","shortLead":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint...","id":"20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c81c0f-c871-4173-b1fa-8dbda403d083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","timestamp":"2019. május. 02. 11:03","title":"Lenne itt valami, ami ugyanolyan pusztító, mint a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]