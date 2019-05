A Pasziánsz 1990-ben került be a Windowsba, a Microsoft amolyan oktatóprogramnak is szánta az operációs rendszer használatához. A játékot most beválasztották az örök klasszikusok körébe.

Hírességek Csarnoka ma már nemcsak színészeknek, zenészeknek vagy épp sportolóknak van, 2015 júniusa óta már a videojátékok számára is alapítottak egy ilyet. A World Video Game Hall of Fame-be eddig olyan programok kerültek be, mint a Doom, a The Sims, a Pokémon vagy épp a The Legend of Zelda, most pedig egy újabb legendás darabbal bővült az elismertek köre.

A videojátékos Hírességek Csarnokát a The Strong oktatási intézmény alapította, helye pedig New York államban, Rochesterben, a The Strong National Museum of Playben található.

1990-ben találkozhattak a felhasználók először a Windows új játékával, a Pasziánsszal. Bár kétségtelen, hogy – főleg mai szemmel nézve – egy nem túl különleges videojátékról van szó, a zsűri mégis helyet adott neki a Hírességek Csarnokában, hiszen nemcsak, hogy kiállta az idő próbáját, de hatással volt más játékokra is, és úgy általában véve a popkultúra részévé vált.

Bár a Pasziánszt mindenki szórakozásnak tekintette, a Microsoftot ennél több érdeke fűzte ahhoz, hogy beletegye a Windowsba. Nevezetesen: hogy a felhasználók megtanulják, hogyan kell dolgozni az egérrel, hogyan kell kattintani vele és miként kell elvégezni a fogd-és-vidd (drag and drop) műveletet.

© The National Museum of Play

A program a Windows 3.0-ban mutatkozott be, később azonban kivették belőle. A Microsoft végül úgy döntött, visszateszi, mert szerintük az Aknakereső és a Hearts mellett a Pasziánsz az, aminek ott a helye az operációs rendszerben.

