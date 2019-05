Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg a Huawei P30 Próban is meglévő 10x-es hibrid zoomot. Viszont jön helyette valami egészen más.","shortLead":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg...","id":"20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f89597-f8c4-4425-a61b-51727326638f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","timestamp":"2019. május. 08. 08:33","title":"Különleges kamera kerülhet a Honor 20 Pro hátoldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","shortLead":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","id":"20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f8ae-1564-40ec-8424-ecd20ed8d72f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","timestamp":"2019. május. 09. 13:55","title":"Felébredt az altatásból Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","shortLead":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","id":"20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ad671-740a-44f1-8cee-1a5a4a58a433","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","timestamp":"2019. május. 08. 09:54","title":"Töriérettségi: Trianon és szovjet propaganda az esszéfeladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","shortLead":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","id":"20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db272f0f-9ce1-4b19-87c9-42f2acc49f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","timestamp":"2019. május. 08. 15:52","title":"Kilenc elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, Angliából hozatták haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési dokumentumban.\r

\r

","shortLead":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési...","id":"20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32daa3b-a21c-4a85-bad9-dbbf28b1ed5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","timestamp":"2019. május. 07. 18:52","title":"15 fát vágnak ki a pécsi világörökségi fejlesztésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás előtti utolsó találkozójukat tartják az EU vezetői. A hangulat paprikás, ám minden arra utal: a mostaninál is durvább viták jöhetnek a közeljövőben.","shortLead":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás...","id":"20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4164f-7ec9-440a-beab-5bae6a8e8fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","timestamp":"2019. május. 09. 06:30","title":"Orbán Viktorral indult a nagyszebeni EU-csúcs is, de nem számára legnagyobb a tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]