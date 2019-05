Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak elemzése. ","shortLead":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak...","id":"20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1716b5-264e-495c-ba76-412415b30806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","timestamp":"2019. május. 13. 21:40","title":"Hallott már holdrengésről? A zsugorodás okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea590346-e150-4539-b372-1303dcf23970","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Még mindig sokan a bankfiókban intézik az átutalásaikat, postán adják fel az adóbevallásukat, és ügyfélszolgálatnál kötik a biztosításukat, pedig ez komplett időpocsékolás. Ráadásul ma már beírathatjuk a gyereket az iskolába, rendezhetjük a rezsinket, és akár be is vásárolhatunk online. ","shortLead":"Még mindig sokan a bankfiókban intézik az átutalásaikat, postán adják fel az adóbevallásukat, és ügyfélszolgálatnál...","id":"spar_20190513_6_dolog_amit_meg_mindig_nem_online_intezunk_pedig_mar_nagyon_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea590346-e150-4539-b372-1303dcf23970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fa620f-c2f2-4a20-844c-2c3da91a4bb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190513_6_dolog_amit_meg_mindig_nem_online_intezunk_pedig_mar_nagyon_kellene","timestamp":"2019. május. 13. 19:30","title":"6 dolog, amit még mindig nem online intézünk, pedig már nagyon kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"0a6d6cda-cece-46d1-9e9a-bdf42f0d3427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iránra terelődött a gyanú, de Teherán tagadja, hogy ő állna az Ománi-öbölben elkövetett támadás mögött.","shortLead":"Iránra terelődött a gyanú, de Teherán tagadja, hogy ő állna az Ománi-öbölben elkövetett támadás mögött.","id":"20190513_Szabotoroket_vadol_Iran_a_szaudi_olajszallito_hajok_megtamadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6d6cda-cece-46d1-9e9a-bdf42f0d3427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94514350-a5fd-4ac6-b491-26f1180fd0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Szabotoroket_vadol_Iran_a_szaudi_olajszallito_hajok_megtamadasaval","timestamp":"2019. május. 13. 12:36","title":"Szabotőröket vádol Irán a szaúdi olajszállító hajók megtámadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer lencsét készítettek el és szállítottak ki a megrendelőknek. Hétfő délelőtt látogattunk el a nyüzsgő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, hogy megnézzük, hogyan működik a japán Hoya cég európai szuperlaboratóriumában az energiagazdálkodás, és miért van szükség arra, hogy a gyár egy századmásodpercre se maradjon áram nélkül.","shortLead":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer...","id":"20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87964f-7eaf-4a0c-86ce-91a5ca654895","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","timestamp":"2019. május. 13. 11:30","title":"Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","shortLead":"A lap szerint a megbízók „ jellemzően fideszes önkormányzatok, vagy állami fenntartású\" intézmények.","id":"20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5365e5a9-0636-4727-b15e-2a4fab1191e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061fd848-fd92-431a-b2a9-e44acbc0c574","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_nyert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg","timestamp":"2019. május. 12. 12:56","title":"Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba bejelentett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek Szegedre aktivisták. Egy vonatkozó kutatásból egyébként nemrég kiderült: Szegeden az LMBTQ-személyek 37 százalékát már érte hátrányos megkülönböztetés.\r

\r

","shortLead":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek...","id":"20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de09cff3-fb04-4a7f-a285-b44b78b0ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 13. 15:04","title":"Nyilvános LMBTQ-érzékenyítő program lesz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","shortLead":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","id":"20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73822-55ce-4506-a1b4-b2f69c45091b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","timestamp":"2019. május. 12. 15:55","title":"Kásler: A tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik nekiestek azoknak a pártplakátoknak, amelyek a képviselői irodájának kerítésére voltak kitéve. ","shortLead":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik...","id":"20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9980372-2f43-4340-8f29-1fdf014b0841","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 16:44","title":"Összefújták a plakátokat a kerítésén, a rendőrséghez fordult Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]