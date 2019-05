Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","shortLead":"Spekulációikkal befolyásolták a devizapiacot, egyeztették a kereskedelmi stratégiáikat. ","id":"20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da021e-f5f9-45f7-8447-b1a026332dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Spekulaciok_es_kartellezes_miatt_buntetett_meg_ot_nagybankot_az_EU","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Spekulációk és kartellezés miatt büntetett meg öt nagybankot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai korlátok nélkül engedhetik szabadon a fantáziájukat. Ilyen könnyű helyzetben volt a ConceptCreator csapata is, amikor elképzelte az összehajtható iPhone-t.","shortLead":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai...","id":"20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7954b878-1a23-4407-ae67-02d85a619f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","timestamp":"2019. május. 15. 15:03","title":"iPhone-ból iPad: tetszene, ha ilyen lenne az összehajtható Apple-telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da82dc88-a5dc-42cc-9569-7776906b1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Benioffék nem fognak unatkozni az évadzáró Trónok harca-epizód után. ","shortLead":"David Benioffék nem fognak unatkozni az évadzáró Trónok harca-epizód után. ","id":"20190515_tronok_harca_star_wars_filmek_2022_david_benioff_d_b_weiss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da82dc88-a5dc-42cc-9569-7776906b1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb0058-e707-418e-be4b-5f0f57f7cc22","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_tronok_harca_star_wars_filmek_2022_david_benioff_d_b_weiss","timestamp":"2019. május. 15. 13:17","title":"A Trónok harca alkotópárosa írja a következő generáció Star Wars-filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be1d1b2-2a27-4df2-9f0f-2d8a2c9340b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","timestamp":"2019. május. 15. 09:53","title":"Hihetetlen: a Simpson család évekkel ezelőtt bemutatta, amit az előző Trónok harca részben láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","shortLead":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","id":"20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d760e039-f984-4ccb-b039-d6dd68526e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","timestamp":"2019. május. 14. 20:13","title":"Kósa Lajos anyja eladta részesedését a disznótenyésztő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","shortLead":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","id":"20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab20a84-2a46-4949-ad23-25fca8c384bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","timestamp":"2019. május. 16. 07:37","title":"Rossz diagnózis miatt halt bele az agyhártyagyulladásba egy kétéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ced212f-5e12-4ca4-92a0-37a5277717f1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csupa sztár játszik a filmben. ","shortLead":"Csupa sztár játszik a filmben. ","id":"20190514_Jim_Jarmusch_zombifilmjevel_kezdodott_a_Cannesi_Filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ced212f-5e12-4ca4-92a0-37a5277717f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6086e698-64b4-4473-886c-3becdad0f75b","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Jim_Jarmusch_zombifilmjevel_kezdodott_a_Cannesi_Filmfesztival","timestamp":"2019. május. 14. 21:22","title":"Jim Jarmusch zombifilmjével kezdődött a Cannes-i Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]