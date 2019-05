Az antibiotikum-rezisztencia (ABR) a közegészségügy egyik legnagyobb nemzetközi kihívása. A szakértők szerint 50 éven belül világszerte a leggyakoribb halálokká válhat.

Mesterséges intelligencia és képfeldolgozó technológiák révén egy új, ASTapp nevű applikációval a nem mikrobiológusok is egyszerűbben tudják értelmezni a teszteket és vizsgálni az antibiotikum-rezisztenciát, hogy megtalálhassák a kezeléshez szükséges legalkalmasabb gyógyszert. A teszteredmények a jövőben offline is kiértékelhetőek lesznek okostelefonokon vagy tableteken, a program kezelési tanácsokat is ad.

Az applikáció, melyen már egy éve dolgoznak a fejlesztők, az MFS orvosait, valamint a pénzforrásban szegény régiók egészségügyében dolgozókat segíthetik a fertőzöttek kezelésében. Az első prototípus előreláthatóan négy hónapon belül készül el. Év végén az MFS laborjaiban, terepen tesztelik az applikációt, először a jordániai Ammanban. Később további területeken, például Jemenben, Libériában, Haitin és a Közép-Afrikai Köztársaságban is tesztelik. Teljesen alkalmazhatóvá várhatóan három éven belül válik az ASTapp.

A projekt megkapta a Google AI Impact Challenge, a mesterséges intelligencia közhasznú alkalmazását támogató díjat. Az ASTappot a Google 1,3 millió dollárral (375,2 millió forinttal) támogatja.

