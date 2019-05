Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elfogadták a Most-Híd szlovák–magyar párt módosító javaslatát, így nem lesz büntethető, ha valaki más ország himnuszát énekli – legyenek azok akár a dunaszerdahelyi futballcsapat szurkolói.\r

\r

","shortLead":"Elfogadták a Most-Híd szlovák–magyar párt módosító javaslatát, így nem lesz büntethető, ha valaki más ország himnuszát...","id":"20190515_Nem_lesz_buntetheto_Szlovakiaban_a_magyar_himnusz_eleneklese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ed13-dc0d-4e02-aa04-489462f83e49","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nem_lesz_buntetheto_Szlovakiaban_a_magyar_himnusz_eleneklese","timestamp":"2019. május. 15. 13:34","title":"Nem lesz büntethető Szlovákiában a magyar himnusz eléneklése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió forinttal károsította meg őt, és másokat is rászedett. ","shortLead":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió...","id":"20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb57018-1278-4c1c-8dfc-a2e18e8e5393","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","timestamp":"2019. május. 15. 06:17","title":"Notórius csaló verhette át Kapócs Zsókát, a színésznő Facebook-kampányt indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiónk harmadik legfejlettebb országa voltunk, amikor beléptünk az EU-ba, most a 2004-es csatlakozók közül a hetedik helyen állunk az egy főre jutó GDP-t nézve. A Magyarországon belüli különbségek is nőttek.","shortLead":"A régiónk harmadik legfejlettebb országa voltunk, amikor beléptünk az EU-ba, most a 2004-es csatlakozók közül a hetedik...","id":"20190516_magyar_gazdasag_gdp_europai_unio_fejlettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99724c6-8e80-4014-add2-1fbf94b3569c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_magyar_gazdasag_gdp_europai_unio_fejlettseg","timestamp":"2019. május. 16. 15:52","title":"Hiába nő a magyar gazdaság, a régiónk többi országa így is sorra hagy le minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","shortLead":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","id":"20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab20a84-2a46-4949-ad23-25fca8c384bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","timestamp":"2019. május. 16. 07:37","title":"Rossz diagnózis miatt halt bele az agyhártyagyulladásba egy kétéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]