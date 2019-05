Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be1d1b2-2a27-4df2-9f0f-2d8a2c9340b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","timestamp":"2019. május. 15. 09:53","title":"Hihetetlen: a Simpson család évekkel ezelőtt bemutatta, amit az előző Trónok harca részben láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517db7b-d94b-4900-8642-29ba11fdb1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel még véletlenül sem a dalát szeretnénk minősíteni.","shortLead":"És ezzel még véletlenül sem a dalát szeretnénk minősíteni.","id":"20190515_Tulajdonkeppen_nincs_semmi_meglepo_abban_hogy_Papai_Joci_kiesett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6517db7b-d94b-4900-8642-29ba11fdb1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f1dffa-a377-4025-955e-e49d7ad6eb84","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Tulajdonkeppen_nincs_semmi_meglepo_abban_hogy_Papai_Joci_kiesett","timestamp":"2019. május. 15. 09:07","title":"Tulajdonképpen nincs semmi meglepő abban, hogy Pápai Joci kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","shortLead":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","id":"20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386d6e17-af60-4d68-8d74-44b4a11caced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","timestamp":"2019. május. 16. 07:56","title":"Több mint 9 milliárdos veszteséget hoztak össze működésük alatt a kereskedőházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vannak, akik attól tartanak, más európai néppárti tagpártok vagy maga a Fidesz szélsőséges pártok és frakciók ölelésébe menekül az EP-választások után, és jobb lenne a magyar tagpártot az EPP-n belül tartani.\r

\r

","shortLead":"Németországban vannak, akik attól tartanak, más európai néppárti tagpártok vagy maga a Fidesz szélsőséges pártok és...","id":"20190515_Webert_mar_Nemetorszagban_tamadjak_Orbanellenessege_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc58573-ffc4-48ae-95de-fbc879e0699d","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Webert_mar_Nemetorszagban_tamadjak_Orbanellenessege_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 12:11","title":"A németek is azzal támadják Webert, hogy elriasztja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","shortLead":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","id":"20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d632e-eed5-44f4-91f3-6248bb882904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","timestamp":"2019. május. 15. 09:42","title":"San Francisco nem hajlandó arcfelismerő rendszereket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","shortLead":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","id":"20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bba67d-9a1f-4cee-93ae-d7ed977f7d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","timestamp":"2019. május. 16. 08:16","title":"A magyarok többsége szeretne közös EU-s minimálbért és nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","shortLead":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","id":"20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d298532-592e-412a-a388-932a6ad43bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","timestamp":"2019. május. 16. 05:10","title":"Ha unja már az esőt és a hideget, van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]