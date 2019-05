Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","shortLead":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","id":"20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa705d-2dd3-4344-9639-2d1ef92421b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","timestamp":"2019. május. 16. 13:14","title":"A Fidesz-közeli médiaalapítvány ötletgazdáját is beelőzte az RTL Magyarország vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","shortLead":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","id":"20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaff63-b080-473d-9ba0-cc5a3d70abf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. május. 17. 13:10","title":"Hajszálon múlt a tragédia egy kecskeméti zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban – írja az e heti HVG.","shortLead":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24fbdb-c644-4d23-85b9-b3b7e72dd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","timestamp":"2019. május. 16. 12:38","title":"Honnan férfi és meddig nő egy élsportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét valamiért nem reklámozták.","shortLead":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét...","id":"20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5265c95-ae6f-4f3f-b111-05610aefe649","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","timestamp":"2019. május. 15. 20:49","title":"Rogán fórumát nem verte nagydobra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","shortLead":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","id":"20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340b110a-f8bd-4d83-8158-c872da6fea34","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 17. 06:58","title":"Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","shortLead":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","id":"20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a20e74b-b940-48a7-b714-be07ec041e99","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","timestamp":"2019. május. 16. 08:10","title":"Petícióban kérik a rajongók a Trónok harca utolsó évadának az újraforgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c97ae83-2ec6-4df3-9031-0c22d8fe6d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti Lilium Jet nevű légi taxiját a Lilium Aviation, amely egyszerre akár öt embert is el tud vinni. Most már azt is tudni, hogyan fest majd a Jet végleges változata. ","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti Lilium Jet nevű légi taxiját a Lilium Aviation, amely egyszerre akár öt embert is el tud vinni...","id":"20190516_lilium_jet_lilium_aviation_legi_taxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c97ae83-2ec6-4df3-9031-0c22d8fe6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4407f76-65eb-49cc-b58a-0c0f1bfb8dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_lilium_jet_lilium_aviation_legi_taxi","timestamp":"2019. május. 16. 14:03","title":"300 kilométer/órával repesztő légi taxit fejlesztenek, több fontos teszten már átment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]