[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Elképesztően eredményes volt az első negyedévben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó informatikai cég.","shortLead":"Elképesztően eredményes volt az első negyedévben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó informatikai cég.","id":"20190517_meszaros_lorinc_4ig_ebitda_eredmenyesseg_informatika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470669f1-5746-414d-a2f0-dce53c1e24d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_meszaros_lorinc_4ig_ebitda_eredmenyesseg_informatika","timestamp":"2019. május. 17. 11:20","title":"Nincs megállás: 1717 százalékkal nőtt Mészáros informatikai cégének eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","shortLead":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","id":"20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e37757-167f-4104-b344-5f162a808dde","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","timestamp":"2019. május. 18. 14:48","title":"Szuperfrakciója lehet az EP-ben a radikális jobboldali pártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.","shortLead":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de...","id":"20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b90884-4ca3-4934-8284-443e6001eabb","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","timestamp":"2019. május. 18. 16:52","title":"Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja a hvg.hu-nak Günter Woratsch, aki maga is tagja volt a testületnek.","shortLead":"Handó Tünde beszédet mondott, de nem válaszolt az Európai Bírói Egyesület vizsgálóbizottságának kérdéseire – állítja...","id":"20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a717fe4-facd-47d5-a211-37911d2d8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Visszaszolt_Handonak_a_nemzetkozi_vizsgalobizottsag","timestamp":"2019. május. 17. 12:28","title":"Visszaszólt Handónak a nemzetközi vizsgálóbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","shortLead":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","id":"20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538b184-fc45-41c9-ba0b-96f209d2f35d","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","timestamp":"2019. május. 18. 13:40","title":"Bibliai ihletésű neve lett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie Harrison Mountbatten-Windsor. ","shortLead":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie...","id":"20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c932-ce9b-454f-b5a9-9f7536fe59bb","keywords":null,"link":"/elet/20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2019. május. 17. 21:52","title":"Titkolták, de most már tudni, hol jött a világra Harry herceg és Meghan Markle gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","shortLead":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","id":"20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b9f698-d36a-4c49-994a-a2ee8c34c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2019. május. 18. 10:13","title":"Épp szétesik az osztrák kormánykoalíció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]