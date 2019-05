Hónapok óta ismert, hogy a Sony és a Microsoft is új konzolon dolgoznak. Most ez utóbbiról, az Xbox One-t követő gépről érkeztek nem hivatalos hírek.

A NeoGAF fórumán feltűnt bejegyzés szerint a Windows-gyártó a jövő hónapban esedékes Los Angeles-i E3 videojátékos szakkiállításon be is jelenti majd az új készüléket. Mindezt egy Braldyr nevű felhasználó állítja, aki egy birtokába került, belsős dokumentumra hivatkozik. A paksaméta a júniusi esemény érdekesebb pillanatait pedzegeti, ezek közt egy új Xbox leleplezése is megtalálható. A Microsoft a jelenleg kapható Xbox One-t is egy korábbi E3-as rendezvényen mutatta meg először a közönségnek.

A bemutató lehetséges idején túl azonban sokkal érdekesebb lehet, milyen felszereltséggel készül a Microsoft. A Sony már elmondta, mire számíthatnak a játékosok a PlayStation 5-nél, a Microsoft azonban – néhány sejtelmes kijelentést leszámítva – alig osztott meg valamit saját készülékéről. Pletykák persze így is vannak, ezek egyike, hogy a vásárlók olcsóbban juthatnak majd az eszközhöz, a hardver nagy része ugyanis a gyártónál lesz, a felhasználók ahhoz kapcsolódva tudnak majd játszani.

Az olcsóbb gép érkezését más források is valószínűnek tartják, már csak azért is, mert az Xbox One nagyon elmaradt a konkurens Sony termékétől, amely azonban több rekordot is beállított. A helyzeten az erősebb/gyorsabb Xbox One X sem nagyon tudott változtatni. Az Xbox-főnök Phil Spencer egyébként már a tavalyi E3-on arról beszélt, hogy egyszerre több Xboxon is dolgoznak, de ezekről azóta sem érkeztek hírek. A gyártó néhány hete egy meghajtó nélküli változatról fedte fel a leplet, ez azonban még nem az új generáció, csupán a mostani egy kicsit kedvezőbb áron beszerezhető verziója.

