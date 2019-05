Május elején tartotta meg a Google a szokásos éves I/O fejlesztői konferenciáját, ahol már szó esett az év második felében érkező új operációs rendszerről, az Android Q-ról is. A Google ki is adott egy listát, amiben azok a készülékek szerepelnek, amelyekre már most elérhető a rendszer beta változata, és ezek között szerepelt a Huawei Mate 20 Pro is.

A múlt idő ebben az esetben duplán megállja a helyét, a listát ugyanis frissítették, és a cég készüléke kikerült a nevek közül – számolt be róla a GSMArena. Mindez annak fényében nem túl meglepő, hogy a Google gyakorlatilag kihúzta a Huawei lába alól a szőnyeget azzal, hogy elveszik tőle az Androidot. Bár az amerikai kormány most 90 napra haladékot adott a gyártónak, ez valószínűleg nem befolyásolja a végleges szakítást.

Mindez azt is jelenti, hogy semmisnek tekinthetjük azt a listát, amelyen azok a Huawei és Honor készülékek szerepeltek, amik elsők között kapták volna meg az Android Q végleges változatát.

