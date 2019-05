Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc16cb5-403a-4c1d-a14e-067442d2985c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az átmeneti kormány megbízatás a köztársasági elnök szerint a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól.","shortLead":"Az átmeneti kormány megbízatás a köztársasági elnök szerint a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól.","id":"20190522_ausztria_miniszterek_beiktatas_sebastian_kurz_heinz_christian_strache_korrupcios_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc16cb5-403a-4c1d-a14e-067442d2985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140c2b1a-101d-47b2-ac1e-635b9e2491d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_ausztria_miniszterek_beiktatas_sebastian_kurz_heinz_christian_strache_korrupcios_botrany","timestamp":"2019. május. 22. 14:49","title":"Beiktatták az új osztrák minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni gyerekének, aki először figyelmeztette, majd megütötte, és egy késsel elvágta a torkát. Az ügyész szerint önvédelemről van szó, noha aránytalan túlzásba esett.","shortLead":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni...","id":"20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d9a8a5-3638-435b-8cce-04b4ec8aff82","keywords":null,"link":"/elet/20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","timestamp":"2019. május. 22. 16:17","title":"Felmentheti a bíróság az olasz lányt, aki megölte rátámadó apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff87cb6e-a1e2-43c9-be2c-37b270b935db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó csalás miatt keresik Ákossy István Gábort.","shortLead":"Jelentős kárt okozó csalás miatt keresik Ákossy István Gábort.","id":"20190522_Jol_nezze_meg_ezt_a_ferfit_50_milliot_csalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff87cb6e-a1e2-43c9-be2c-37b270b935db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a918df71-939e-4bd3-8cf0-5b56c5cb42cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Jol_nezze_meg_ezt_a_ferfit_50_milliot_csalt","timestamp":"2019. május. 22. 14:52","title":"Jól nézze meg ezt a férfit, 50 milliót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar küldöttség ment alkudozni Brüsszelbe.","shortLead":"Magyar küldöttség ment alkudozni Brüsszelbe.","id":"20190521_400_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_a_szabalytalan_kozbeszerzesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbadd4d-119b-4eda-aa9d-1d257b55c887","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_400_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_a_szabalytalan_kozbeszerzesek_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:45","title":"400 milliárd forintot bukhat Magyarország a szabálytalan közbeszerzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","shortLead":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","id":"20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de369b90-754a-4108-8391-7ed822c48a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 22. 12:16","title":"Cukorbeteg házaspárt éheztettek a röszkei tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"Hajdu Nóra","category":"vilag","description":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","shortLead":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","id":"20190521_Europa_es_a_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8bba4-4d42-4c67-a095-ac30932edd18","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Europa_es_a_vilag","timestamp":"2019. május. 21. 11:21","title":"Hajdu Nóra: Európa és a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","shortLead":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","id":"20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d8cdd6-2928-438b-bde8-c8fce3fbab5b","keywords":null,"link":"/elet/20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","timestamp":"2019. május. 22. 05:40","title":"Törvénybe iktatná az abortuszhoz való jogot Obama alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]