[{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"","category":"enesacegem","description":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","id":"20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179cabd-7ee0-4284-86c6-992ff32e7218","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","timestamp":"2019. május. 23. 14:13","title":"A diákokat és a nyugdíjasokat dolgoztatná Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","shortLead":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","id":"20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc042b-390f-4409-bab1-e500502ebe30","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","timestamp":"2019. május. 24. 11:18","title":"A lengyel kormánypárt kész tárgyalni Salviniékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","shortLead":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","id":"20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab86eeb2-60d0-4aff-a3ba-d0d323a3013b","keywords":null,"link":"/sport/20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 18:01","title":"15 évesen olimpiát nyert, 22 évesen visszavonul az úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester mondott le. Május végén jogerős ítélet várható a parkolási bérletek mindkettőjüket érintő ügyében, amelyben első fokon, nem jogerősen felfüggesztett börtönt kaptak.","shortLead":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester...","id":"20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2af6b9b-79b7-4abf-8193-c2b7e2ce3df5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","timestamp":"2019. május. 24. 09:50","title":"Lemondott Szeged alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt az ENSZ normái meghatározzák.","shortLead":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt...","id":"20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad2806-a159-45f3-aa46-076aad56ddfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 13:32","title":"Ádert kéri a Helsinki Bizottság, hogy tegye demokratikusabbá az ombudsmanválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","shortLead":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","id":"20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f3c82-a9ec-43cc-9a9c-2e7bbd5bee71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"Itt az új Opel Corsa, a villany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af312a-bfa5-460d-a23c-84a23cb41d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","timestamp":"2019. május. 24. 06:03","title":"Üthet vagy visszaüthet a Huawei elleni támadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]