Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","shortLead":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","id":"20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2974bb12-ab87-467f-926f-3155295d7159","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","timestamp":"2019. május. 24. 17:32","title":"7,4 milliárd forintból venné meg a főváros a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","shortLead":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","id":"20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f578e-3659-45e9-a527-060d9d973e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","timestamp":"2019. május. 24. 15:33","title":"Szétszedték a OnePlus új csúcsmobilját, hogy kiderüljön, mennyire vízálló a szelfikamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Káros anyag sem kerülhetett az utastérbe.","shortLead":"Káros anyag sem kerülhetett az utastérbe.","id":"20190524_A_BKK_szerint_nem_hibazott_a_sofor_akinek_busza_nyitott_szerelonyilassal_kozlekedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d113d34-babf-40c6-ac8a-8466d82fac6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_A_BKK_szerint_nem_hibazott_a_sofor_akinek_busza_nyitott_szerelonyilassal_kozlekedett","timestamp":"2019. május. 24. 15:08","title":"A BKV szerint nem hibázott a sofőr, akinek busza nyitott szerelőnyílással közlekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított bánásmód - közölte a miniszterelnökség. ","shortLead":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított...","id":"20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9ba8e-3bae-4d5f-afbd-fc6966284756","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","timestamp":"2019. május. 25. 18:54","title":"A miniszterelnökség szerint felháborító a Wizz Air gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e28b30-5415-4124-8fda-c23b9d632db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 26. 12:03","title":"Ez történt: Trump belegyalogolt a Huaweibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]