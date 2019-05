Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla kedden tette elérhetővé a Firefox böngésző 67-es verziószámú változatát, ami 40-80 százalékos gyorsulást ígér a felhasználóknak.","shortLead":"A Mozilla kedden tette elérhetővé a Firefox böngésző 67-es verziószámú változatát, ami 40-80 százalékos gyorsulást ígér...","id":"20190521_mozilla_firefox_quantum_firefox_67_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dcb6d-ca76-4c44-ba01-61c5e5aa4a95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_mozilla_firefox_quantum_firefox_67_bongeszo","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Firefoxot használ? Frissítsen rá, megjött a hipersebességre kapcsolt változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a készülő Downton Abbey-film előzetese. Az 1927-ben játszódó történet központi eseménye a királyi pár látogatása lesz. ","shortLead":"Megérkezett a készülő Downton Abbey-film előzetese. Az 1927-ben játszódó történet központi eseménye a királyi pár...","id":"20190522_Kiralyi_vizit_hozza_lazba_egesz_Downton_Abbeyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47845647-51ed-45c7-9166-626341bf10ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Kiralyi_vizit_hozza_lazba_egesz_Downton_Abbeyt","timestamp":"2019. május. 22. 10:16","title":"Királyi vizit hozza lázba egész Downton Abbey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","shortLead":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","id":"20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dfc2db-de67-41a6-95ad-c8466dc48af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","timestamp":"2019. május. 22. 06:41","title":"Beültünk a Magyar Honvédség elrettentő új terepjárójába – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Forma–1 háromszoros világbajnoka 70 évet élt.","shortLead":"A Forma–1 háromszoros világbajnoka 70 évet élt.","id":"20190521_Niki_Lauda_halal_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec00c8f-0c88-49d7-a68f-54273a270878","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Niki_Lauda_halal_f1","timestamp":"2019. május. 21. 05:03","title":"Meghalt Niki Lauda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak, a felháborodott alkalmazottak nem ellenkezhettek, belengették nekik az elbocsátást. ","shortLead":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak...","id":"20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4f250-24e9-42d6-9a32-ea0b78f3a4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","timestamp":"2019. május. 22. 13:40","title":"Munkaidőben küldték ki a magánklinika dolgozóit, hogy gyűjtsenek aláírásokat a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","shortLead":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","id":"20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd674a5-d0b8-4f02-8cc2-697fe505c65a","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","timestamp":"2019. május. 22. 11:43","title":"Ennyi maradt a békéscsabai István malomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","shortLead":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","id":"20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b14710-d3ab-4387-80a9-764a2872e77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 21. 14:51","title":"Ismét tudja fogadni a Mol, újra jön az olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy az anyaföld is megérezte a klímaváltozást, és foggal-körömmel küzd ellene. A kérdés az: meddig képes rá. ","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok...","id":"20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac1d055-1dfb-44d7-b088-cbb3c8136d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","timestamp":"2019. május. 21. 09:03","title":"A fák is érzik, hogy baj van, de kérdéses, meddig tudnak küzdeni a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]