Bízzunk a saját gyerekeinkben, tartsuk be az általuk meghozott szabályokat, és nagyszülőként ne csak a csokit tömjük az unokákba, hanem próbáljunk mi is fejlődni az önismeretben – ajánlja L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, akivel új kötete, a Nagyszülők a kispadon? kapcsán beszélgettünk. Ha az unokát a foci érdekli, a nagyi is nézzen néha meccset Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk. Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani

Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.

Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek

Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.

Jó hír jött a Huawei-használóknak: ismét engedélyt kapott a cég a microSD-kártyák használatára

A herceg egyik sporttársa szivárogtatta ki a királyi információkat.

Harry herceg csatlakozott a kialvatlan emberek csoportjához, akiket röviden csak szülőknek hívunk A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál

Május 29-én ünnepli kilencvenedik születésnapját Peter Ware Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikus, az isteni részecskeként aposztrofált Higgs-bozon létezésének megjósolója. A tudós egyetlen e-mailt nem küldött még el, mobiltelefont sem használ, de örökre megváltozatta azt, amit a világról tudunk.

Ma 90 éves a tudós, aki még sosem használt mobilt, de örökre megváltoztatta a világot az "isteni részecskével"

Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.

Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak