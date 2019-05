Titokzatos Google-eszközt fedeztek fel – mit készít a keresőóriás?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","shortLead":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","id":"20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0e13a-2f61-443c-92e2-f37a8f07e33d","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","timestamp":"2019. május. 30. 10:37","title":"Jutalomútra vitte szüleit a hajóbaleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","shortLead":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","id":"20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e064f08-a42d-426c-a776-27da957d1308","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","timestamp":"2019. május. 28. 16:03","title":"Eltűnt a Pécsi Sörfőzde nyeresége – így zárta az évet Szemereyék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","id":"20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5ca71-f39d-4e51-87bd-b19ba0193dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","timestamp":"2019. május. 30. 06:41","title":"Hihetetlen, de ma már 720 ezer forintot is érhet egy patika állapotú Simson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek elkészítőit, miközben az elmúlt hónapokban legalább hetven embert elküldtek az állami cégtől.","shortLead":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek...","id":"20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af72e829-b2ed-4a86-8b3d-952a3671e2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Golfpálya és kisvasút is épül a Mezőhegyesi Ménesbirtokon, miközben embereket bocsátanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara szerint.","shortLead":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara...","id":"20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a4a061-2589-4647-8068-4d1892bfa7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","timestamp":"2019. május. 29. 20:27","title":"Kimondta az orvosi kamara: nem biztosítható a biztonságos betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","shortLead":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","id":"20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c153e2e1-f826-4167-8212-f9f4eb0cb17a","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","timestamp":"2019. május. 29. 10:19","title":"Jason Momoa olyan csóró volt a Trónok harca forgatása során, hogy nem tudott hazarepülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]