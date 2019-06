Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","id":"20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acf8fd6-66fa-40fc-8894-2fda3459e39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","timestamp":"2019. május. 31. 16:57","title":"Csak júliustól kötelező a felelősségbiztosítás a hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés pedig folytatódik, de kisebb intenzitással.\r

\r

","shortLead":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés...","id":"20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47c47b-72ec-4185-a305-2feb1da461c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","timestamp":"2019. május. 30. 14:04","title":"Volt, ahol 14 centi eső esett szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem engedi, hogy a Play áruházban található appok segítségével kereskedjenek vele.","shortLead":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem...","id":"20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c85062a-0b4f-421f-b46e-066fc7037bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","timestamp":"2019. május. 30. 11:33","title":"Megtiltja a Google, hogy a Play áruházban árulják a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét szakaszon vannak gondok. ","shortLead":"Hét szakaszon vannak gondok. ","id":"20190530_A_sok_eso_miatt_belvizvedelmi_keszultseget_kellett_elrendelni_a_DelAlfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f3fb7-d0d4-4201-8185-b4c03116c4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_sok_eso_miatt_belvizvedelmi_keszultseget_kellett_elrendelni_a_DelAlfoldon","timestamp":"2019. május. 30. 16:38","title":"A sok eső miatt belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent elárasztanak. ","shortLead":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent...","id":"20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275820-66f8-4572-8d5f-f7e711bf77db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","timestamp":"2019. május. 31. 06:41","title":"A nap fotói: az ország, ahol már most tengernyi a villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis a szöuli sajtónak. A magyar szakértők mást állítanak. ","shortLead":"Legalábbis a szöuli sajtónak. A magyar szakértők mást állítanak. ","id":"20190530_Mentomellenyek_hianyarol_panaszkodtak_delkoreai_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad10d3a2-58f1-477c-a86c-2881e4a2187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Mentomellenyek_hianyarol_panaszkodtak_delkoreai_turistak","timestamp":"2019. május. 30. 17:27","title":"Mentőmellények hiányáról panaszkodtak a dél-koreai turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","shortLead":"Az e-tron sportosra hangolt változatát a jelek szerint már javában tesztelik a Nordschleifén.","id":"20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66ef6a2-1e90-4cd1-b9f1-d746236cb975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a4f9e2-c9d7-44fd-8702-59010ff0e583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_kemfotokon_az_audi_640_loeros_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. május. 31. 08:21","title":"Kémfotókon az Audi 640 lóerős új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]