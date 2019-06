Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek kiemelésére. A víz sodrása nagyon erős, és nincs látótávolság.","shortLead":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek...","id":"20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8073cb-b00d-4080-933a-f6e9ca4e5241","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egyelőre megközelíthetetlen az elsüllyedt Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai Seremetyjevót Puskinról, Domogyedovót Lomonoszovról. Magadánban Viszockij-, Szentpéterváron Dosztojevszkij-reptér lesz. A Leningrad énekesét kizárták a versenyből.\r

\r

","shortLead":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai...","id":"20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d70fd70-0f28-48ed-b1de-d0fdad1162e3","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","timestamp":"2019. május. 31. 15:28","title":"Ha Magadánba repül, ezentúl a Viszockij-reptéren landol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyáron helyettesítenék a honvédek a szabadságon levő rendőröket, ezer katonát irányítanak a szerb–magyar határra.","shortLead":"A nyáron helyettesítenék a honvédek a szabadságon levő rendőröket, ezer katonát irányítanak a szerb–magyar határra.","id":"20190531_Nem_gyozne_a_nyari_tulterhelest_a_rendorseg_ujra_a_hatarra_vezenylik_a_katonakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32fd5e9-20ae-426f-b13a-05d89277fe53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Nem_gyozne_a_nyari_tulterhelest_a_rendorseg_ujra_a_hatarra_vezenylik_a_katonakat","timestamp":"2019. május. 31. 13:57","title":"Nem győzné a nyári túlterhelést a rendőrség, újra a határkerítéshez vezénylik a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","shortLead":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","id":"20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd105d-f479-4705-ac29-20f9c7dc92fb","keywords":null,"link":"/elet/20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 31. 06:03","title":"Még a nemi erőszakból lett terhességet sem lehet majd megszakítani Louisianában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyeztethetik a világűr kutatását a SpaceX Starlink nevű internetprojektjének műholdjai csillagászok szerint. A jelenleg 60 műholdból álló hálózat néhány év alatt 12 ezer műholddal fog működni, ami akadályokat gördíthet a világűr megfigyelése, az új tudományos felfedezések elé. Az ötletgazda Elon Musk szerint egyrészt nem lesz olyan nagy a baj, mint gondolják, másrészt így is megéri.","shortLead":"Veszélyeztethetik a világűr kutatását a SpaceX Starlink nevű internetprojektjének műholdjai csillagászok szerint...","id":"20190531_spacex_starlink_muholdak_csillagaszat_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faff1702-c7a8-451e-9724-996f678026f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_spacex_starlink_muholdak_csillagaszat_elon_musk","timestamp":"2019. május. 31. 17:03","title":"\"Éjszaka drámai lesz a látvány\": az égből szórják majd az internetet a műholdak, de nagyon bezavarhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt jelentenek-e az egészségre. A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.","shortLead":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt...","id":"20190530_5g_halozat_karos_hatasa_5g_veszelyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d141f42-d6f5-4eac-8427-8f007da98e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_5g_halozat_karos_hatasa_5g_veszelyei","timestamp":"2019. május. 30. 15:37","title":"Öl, butít és nyomorba dönt? Egyre hangosabban kárognak az 5G mobilhálózatokról az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","shortLead":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","id":"20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8814e3-df3d-4961-a6f0-d855ed1323fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","timestamp":"2019. május. 30. 17:22","title":"Itt az új Rambo trailere: Stallone keményebb, mint valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]