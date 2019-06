Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d0b2942-175d-47ef-b4e1-a658270d5e2b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jevgenyij Prigozsin 12 évet kapott rablásért, csalásért és kiskorúak prostitúcióra kényszerítéséért, aztán \"Putyin szakácsa\" és milliárdos lett.","shortLead":"Jevgenyij Prigozsin 12 évet kapott rablásért, csalásért és kiskorúak prostitúcióra kényszerítéséért, aztán \"Putyin...","id":"201922_jevgenyij_prigozsin_azorosz_trollhadsereg_tabornoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b2942-175d-47ef-b4e1-a658270d5e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d356e-7f73-46ba-a426-da8a77db4cf0","keywords":null,"link":"/vilag/201922_jevgenyij_prigozsin_azorosz_trollhadsereg_tabornoka","timestamp":"2019. június. 01. 08:00","title":"Amikor nem mesekönyvet ír, akkor az orosz trollhadsereg tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","id":"20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1469f6-5db2-4146-a182-1155bad6f124","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","timestamp":"2019. június. 01. 13:25","title":"Németh Szilárd ismét menekültáradatról értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","shortLead":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","id":"20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f26b4-aacd-4a44-be92-bbe2b8f4af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. június. 02. 13:03","title":"Apollo 11-es szettet adott ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","shortLead":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","id":"20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb8f943-81b9-4181-a424-f37a23546ce0","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","timestamp":"2019. június. 02. 20:01","title":"Nem sikerült a Veszprémnek BL-t nyerni, 27-24-re kikapott a Vardar Szkopjétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/itthon/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. június. 01. 14:00","title":"Brutális propagandával hengerelt a Fidesz a kistelepüléseken az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben áll az ezzel kapcsolatos kutatásokkal. A boldogságnak ugyanis az örömön kívül más összetevői is vannak.","shortLead":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben...","id":"20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950e22f3-292d-464c-bee2-e8bd14fd6a14","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","timestamp":"2019. június. 02. 19:15","title":"Mitől lesz igazán boldog a gyerekünk? Íme négy boldogító szokás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]