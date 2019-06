Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","shortLead":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c17f50-1698-494c-b67c-0be7eaf8fb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","timestamp":"2019. június. 03. 18:16","title":"Dél-koreai búvárok merültek le a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz, kissé szokatlan megoldáshoz nyúltak. ","shortLead":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz...","id":"20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715fec8b-1a35-4c6b-9d9b-d9324d78f76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","timestamp":"2019. június. 03. 16:33","title":"Mintha videojátékban lennének, úgy dolgoznak az Amazon raktáraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","shortLead":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","id":"20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108a6999-63db-47fd-90ce-4b1c9d7f65df","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 02. 16:08","title":"Történetük során először a Zöldek a legnépszerűbb párt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison. Videónkon látszik, ahogy az egyik első csónakkal elindulnak, ma is folytatódhat az áldozatok holttestének keresése, miután hétfőn több maradványt sikerült megtalálni.","shortLead":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison...","id":"20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7e9f1-9a2b-4b5c-9a1a-77dedfee947b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. június. 04. 09:48","title":"Készülnek az újabb kemény napra a hajótragédia áldozatait kereső mentőcsapatok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal megcsókolta.","shortLead":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal...","id":"20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f5834-6eda-4abf-807b-b3fd59a4bbca","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","timestamp":"2019. június. 04. 10:28","title":"Ijesztő videón fogdossák Miley Cyrust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]