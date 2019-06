Csupán néhány hete számoltunk be a hírről, miszerint a Microsoft új Minecraft-játékot ad ki a program 10. születésnapja alkalmából. A Minecraft Earth azonban más lesz, mint az eddigiek, és most már azt is tudni, mennyire.

A Microsoft illetékesei ugyanis az Apple most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en mutatták be a készülő programot, ami azért is különleges, mert a valóságban is lehet majd vele építkezni.

A felvételen jól látható, ahogy a két játékos egymást segítve dolgozik, és bővíti birodalmát, miközben úgy járkálnak a játéktérben, mintha tényleg építkeznének. Egy pontosan a kastély/építmény méretet vált, és a játékosok egyikénél is sokkal nagyobbra változik. Fontos, hogy a játékhoz nincs szükség sisakra, heasedsetre és ezekhez tartozó kábelekre,

minden mobilon/táblagépen zajlik.

A Microsoft azt is egyértelművé tette a bemutató során, hogy a játék a nyár folyamán jelenik meg, és Androidon, valamint iOS-en is játszható lesz.

