Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett pénzintézetek, megfelelve a vonatkozó uniós irányelvnek, világosan és érthetően fogalmazták-e meg a folyósítási árfolyamot rögzítő feltételeket - közölte döntését az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága szerdán.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett...","id":"20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6424de1-896a-4b6b-806a-5c47f9234ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","timestamp":"2019. június. 05. 16:08","title":"Devizahitelesek: visszadobta a labdát Budára az EU bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","shortLead":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","id":"20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97557f5c-d258-4d59-9582-26bc8374d610","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2019. június. 05. 14:34","title":"Megint emelkedik a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","shortLead":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c17f50-1698-494c-b67c-0be7eaf8fb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","timestamp":"2019. június. 03. 18:16","title":"Dél-koreai búvárok merültek le a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni azonban máig nem kezdték el.","shortLead":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni...","id":"20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ecdc41-4d6f-4d25-b44d-dadcdeb180a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Végre megszólalt a Samsung a tavaly bemutatott okoshangszóróval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755cf435-1c32-4681-a251-1d1f920200a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is debütált az FV Frangivento Asfane DieciDieci.","shortLead":"Hivatalosan is debütált az FV Frangivento Asfane DieciDieci.","id":"20190603_FV_Frangivento_Asfane_DieciDieci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755cf435-1c32-4681-a251-1d1f920200a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0b0ee7-d6c9-4aad-b90f-071c30ae268d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_FV_Frangivento_Asfane_DieciDieci","timestamp":"2019. június. 04. 04:04","title":"Bemutatták a kimondhatatlan nevű 1010 lóerős hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","shortLead":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","id":"20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e286e-1220-4bd7-b569-ce14d8d0bc37","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","timestamp":"2019. június. 04. 08:59","title":"Titkos jelentést írtak Bodrogi Gyuláról 1989-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]