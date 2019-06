Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. A két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, így Donald Trump amerikai elnök visszavonta a vámok bevezetését a mexikói árukra.","shortLead":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói...","id":"20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6e17bf-5fa5-4456-bc97-cdeb6644bef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","timestamp":"2019. június. 09. 09:37","title":"Mexikó megúszta az amerikai büntetővámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10 millió képet tartalmazott mintegy 100 ezer személyről. A Financial Times értesülését a Microsoft megerősítette.","shortLead":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10...","id":"20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64bb52-d160-4048-8ead-996824e9e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","timestamp":"2019. június. 08. 08:03","title":"A Microsoft titokban törölte a 100 ezer ember arcáról 10 millió fotót tartalmazó adatbázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

