[{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz egy lapáttal. ","shortLead":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz...","id":"20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ce623d-cd1f-4fde-b214-e457d25a674f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 17:03","title":"Még brutálisabb Doom készül, már idén játszhat vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet, a Nemzetközi Sajtóintézet elnöke, Markus Spillmann. ","shortLead":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet...","id":"201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0340f9-a500-4457-9904-d745ca76a1b1","keywords":null,"link":"/kultura/201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","timestamp":"2019. június. 09. 16:30","title":"Orbán Viktor sajtóellenes szövegével szemben csak a professzionalizmus segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7d9c0d-c2b2-4579-87a5-ac09686d7ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","timestamp":"2019. június. 10. 16:06","title":"33 fok is lehet kedden, hőségriadót fújt az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","id":"20190609_totkomlos_rali_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218201e-b724-4592-a0f3-1f98e34a6e51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_totkomlos_rali_baleset","timestamp":"2019. június. 09. 21:40","title":"Nézők közé hajtott egy autó a Tótkomlós ralin, sok sérült lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad722ae6-f0ab-4a16-b9dc-3015f00ed6b9","keywords":null,"link":"/kkv/201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","timestamp":"2019. június. 09. 09:00","title":"Hatéves korában már regényt írt, de nem emiatt lett dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05515a-393b-41ff-a1fe-f7b55f520bb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már villanyfényes mérkőzéseket is rendeznek a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már villanyfényes mérkőzéseket is rendeznek a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20190609_roland_garos_sport_vilagitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b05515a-393b-41ff-a1fe-f7b55f520bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b094ea-d45a-4e58-8388-303745783131","keywords":null,"link":"/sport/20190609_roland_garos_sport_vilagitas","timestamp":"2019. június. 09. 15:57","title":"Jövőre olyan jön a Roland Garroson, amire 118 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A novemberből hirtelen augusztus lett.","shortLead":"A novemberből hirtelen augusztus lett.","id":"20190610_Ragyogo_napsutes_lesz_ma_es_ez_meg_csak_a_kezdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81011736-e970-4f06-88c4-b247befc8181","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ragyogo_napsutes_lesz_ma_es_ez_meg_csak_a_kezdet","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Ragyogó napsütés lesz ma, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]