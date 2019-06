Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk a fotógalériát.","shortLead":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk...","id":"20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8eafa7-d388-4794-92d1-8603e9c001c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","timestamp":"2019. június. 11. 06:41","title":"Bud Spencer-es, oldalkocsis, napraforgós: több ezer színes Vespa rajzott a Balatonnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c546b742-63e4-4b66-b6c0-5921eb615102","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket a 26 éves férfi azzal az indokkal szólította meg, hogy mutassa meg neki, honnan indul a Nógrád felé tartó busz.","shortLead":"A gyereket a 26 éves férfi azzal az indokkal szólította meg, hogy mutassa meg neki, honnan indul a Nógrád felé tartó...","id":"20190611_Kisfiut_probalt_megeroszakolni_Ujpesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c546b742-63e4-4b66-b6c0-5921eb615102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502e33a0-3874-43d0-b626-796cf1537250","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kisfiut_probalt_megeroszakolni_Ujpesten","timestamp":"2019. június. 11. 06:27","title":"Kisfiút próbáltak megerőszakolni Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos technikával tántorította el a bocsait védő állatot. ","shortLead":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos...","id":"20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1d3f1a-304d-4915-977c-8295b51ba662","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","timestamp":"2019. június. 11. 09:59","title":"Behúzott egyet a medvének, így maradt életben egy német túrázó a Kárpátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember bennégett, hat embert súlyos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"Hat ember bennégett, hat embert súlyos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20190611_Tuz_pusztitott_egy_odesszai_elmegyogyintezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35c39c7-48e6-433d-b296-d8c06fd09a65","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Tuz_pusztitott_egy_odesszai_elmegyogyintezet","timestamp":"2019. június. 11. 05:49","title":"Tűz pusztított egy odesszai elmegyógyintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey tuningcég autója.","shortLead":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey...","id":"20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41493fa9-420d-43ef-a330-747d7ec48518","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","timestamp":"2019. június. 11. 18:42","title":"Simán lelépi a Cadillac Escalade a Ferrari 488-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb: a klímaváltozást választották.","shortLead":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb...","id":"20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846acd15-e11e-4c11-acdd-d4a2d952d1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","timestamp":"2019. június. 11. 18:45","title":"A fél világot foglalkoztató témát választott új kiállításának az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja, 98 százalékig biztosak benne, hogy azonosították az űrben keringő eszközt.","shortLead":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja...","id":"20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66435fa9-880b-4602-b3d2-d0a167d644a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 12. 09:33","title":"Megtalálhatták a NASA 50 éve elveszett űreszközét, a Snoopyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]