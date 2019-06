Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha folytatódik az oltásellenes trend, akkor már a fejlett országok sem lesznek védettek a járványoktól – derül ki egy új kutatásából, amely szerint a magyarok még mindig jobban bíznak a vakcinákban, mint nyugati és keleti szomszédaink. ","shortLead":"Ha folytatódik az oltásellenes trend, akkor már a fejlett országok sem lesznek védettek a járványoktól – derül ki...","id":"20190619_Bizalmatlanok_az_emberek_a_vedooltasokkal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb533b8-8e60-4a75-bfa3-0af26a40ed54","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Bizalmatlanok_az_emberek_a_vedooltasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 19. 13:51","title":"Magyarország sziget az oltásellenesség tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság elsőfokú ítélete szerint.","shortLead":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság...","id":"20190620_Volkswagen_karterites_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427ea5be-32aa-4444-9cbc-dac1ae378f31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Volkswagen_karterites_Europa","timestamp":"2019. június. 20. 10:58","title":"Fejenként 2,8 millió forintnyi kártérítést fizethet a VW a cseh vásárlóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","shortLead":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","id":"20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b089d30b-8d78-42e4-ac54-a98f0bd895e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Több magyar egyetem is felkerült a világ legjobbjait bemutató ranglistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feab6c3-a7a2-4777-9b69-ec0f7650b28d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya.","shortLead":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. 