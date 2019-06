Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azt követően, hogy a Raspberry bemutatta Pi számítógépének új, negyedik generációs változatait, meg is jelentek a(z erősebb) kütyüről készült első tesztek. Az eredmények beszédesek.","shortLead":"Néhány órával azt követően, hogy a Raspberry bemutatta Pi számítógépének új, negyedik generációs változatait, meg is...","id":"20190624_raspberry_pi_4_teszt_velemeny_4k_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b852101-93e5-4adc-9c6c-567e02931c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_raspberry_pi_4_teszt_velemeny_4k_monitor","timestamp":"2019. június. 24. 19:33","title":"Nem csak olcsó, de egészen erős is az új zsebszámítógép, amire 4K-s monitort is köthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szórás még így is nagy: Békésben 1-2 millió forintért is lehet házat venni, a Balatonnál ennyibe kerül egy négyzetméter.","shortLead":"A szórás még így is nagy: Békésben 1-2 millió forintért is lehet házat venni, a Balatonnál ennyibe kerül...","id":"20190625_Falusi_csok_senki_sem_akar_falura_koltozni_de_legalabb_emelkedtek_az_ingatlanarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce718b22-5757-4e93-b2c3-dd05ce7db183","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190625_Falusi_csok_senki_sem_akar_falura_koltozni_de_legalabb_emelkedtek_az_ingatlanarak","timestamp":"2019. június. 25. 10:08","title":"Falusi csok: senki sem akar falura költözni, de legalább emelkedtek az ingatlanárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta a következtetést.","shortLead":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta...","id":"20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f2174-6627-4c33-8cc8-86b611a9fc4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 07:44","title":"Itt a tudományos válasz arra, tényleg rosszabb termékekkel etetnek-e minket a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","shortLead":"A Hárshegyi útról tűntek el az állatok. ","id":"20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03786e-db01-49f8-bfe5-c59c16163794","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Eltunt_ket_kenguru_Budan","timestamp":"2019. június. 24. 07:18","title":"Eltűnt két kenguru Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot, nem a Wizz Air. A cégvezető üzent Cseh Katalinnak, a Momentum EP-képviselőjének és Gulyás Gergely miniszternek is.","shortLead":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot...","id":"20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf2915-e69b-4fa5-b8ca-7cb4aac83611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"Wizz Air-vezér: Attól, hogy valaki a kormány nevében beszél, nem biztos, hogy ő az igazság szószólója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]