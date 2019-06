Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak annyi szivárgott ki, hogy szoftverhibáról van szó. ","shortLead":"Egyelőre csak annyi szivárgott ki, hogy szoftverhibáról van szó. ","id":"20190627_Ujabb_hibat_talaltak_a_a_Boeing_737_MAX_gepeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfa30c0-7a13-4a23-8b94-924291f44e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Ujabb_hibat_talaltak_a_a_Boeing_737_MAX_gepeken","timestamp":"2019. június. 27. 05:46","title":"Újabb hibát találtak a a Boeing 737 MAX gépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót, és arra jutottak, teljesíthetik a kínai cég megrendelésének egy részét.","shortLead":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót...","id":"20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a385dae-edac-4686-a778-f3adea9fd5fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","timestamp":"2019. június. 26. 16:33","title":"Talált egy kiskaput a Huawei-embargón a Micron, újra gyártani kezdtek a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is felhasználhatják. Ezen a téren nem nagyon remekelt a SpaceX, de most végre ez is összejött.","shortLead":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is...","id":"20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c917-a042-4272-b11f-a73e98646e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Összejött Elon Musk nagy mutatványa, a hálója elkapta a Földre visszahulló rakétadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakot azért felvette. ","shortLead":"A bukósisakot azért felvette. ","id":"20190626_Nem_birta_a_meleget_puceran_motorozott_egy_ferfi_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde5d2c9-a824-4c15-9162-86d3555aa716","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Nem_birta_a_meleget_puceran_motorozott_egy_ferfi_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 26. 16:49","title":"Nem bírta a meleget, pucéran motorozott egy férfi Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország szintén nem járult hozzá.","shortLead":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország...","id":"20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389dc88b-8230-471c-8223-5fe0210e6c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","timestamp":"2019. június. 25. 17:24","title":"Nem engedte a kormány, hogy közzétegyék az ország korrupciós helyzetét vizsgáló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkja. Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","id":"20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e2e59-1eea-401b-b6c4-a2c0c013e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv újabb gyerkőcök megszületését ösztönzi, a már megszületettekre koránt sem fordít elég gondot és pénzt az állam.","shortLead":"Nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv újabb gyerkőcök megszületését...","id":"20190626_Kisvarosnyi_mar_megszuletett_gyerekseregrol_mond_le_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae73e23-0d7c-4384-a6ec-31bca582cacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kisvarosnyi_mar_megszuletett_gyerekseregrol_mond_le_a_Fidesz","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Kisvárosnyi, már megszületett gyerekseregről mond le a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]