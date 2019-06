Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","timestamp":"2019. június. 26. 14:05","title":"Gyurcsány: Meglepett Karácsony teljesítménye, Kálmán Olgából politikus lett"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","shortLead":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","shortLead":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","timestamp":"2019. június. 26. 18:21","title":"Vilmos herceg azt sem bánná, ha a gyerekei melegek lennének"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkja. Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz.","shortLead":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz.","timestamp":"2019. június. 26. 08:05","title":"Úgy tűnik, Buffon visszatér a Juventushoz"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mese Park nyílt Erzsébetvárosban, benne a Kossuth-díjas írónő szobrával.","shortLead":"Mese Park nyílt Erzsébetvárosban, benne a Kossuth-díjas írónő szobrával.","timestamp":"2019. június. 25. 13:50","title":"Janikovszky Éva fia szerint elfelejtették meghívni édesanyja szoboravatójára"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra.","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!"},{"available":true,"c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","shortLead":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","timestamp":"2019. június. 25. 17:49","title":"Gulyás a klímavédelemről: Nincs ok a sietségre"}] Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","id":"20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e2e59-1eea-401b-b6c4-a2c0c013e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","shortLead":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","id":"20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d514c2-9123-496f-9e5d-fcebca7e634d","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","timestamp":"2019. június. 26. 08:05","title":"Úgy tűnik, Buffon visszatér a Juventushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45482dc-1a03-4135-8c71-fca2d76f12b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mese Park nyílt Erzsébetvárosban, benne a Kossuth-díjas írónő szobrával.","shortLead":"Mese Park nyílt Erzsébetvárosban, benne a Kossuth-díjas írónő szobrával.","id":"20190625_Janikovszky_Eva_fia_edesanyja_szoboravatojarol_Ha_nem_szolok_nem_hivnak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45482dc-1a03-4135-8c71-fca2d76f12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e76582-ff36-47b9-bed0-f2b41da4ade4","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Janikovszky_Eva_fia_edesanyja_szoboravatojarol_Ha_nem_szolok_nem_hivnak_meg","timestamp":"2019. június. 25. 13:50","title":"Janikovszky Éva fia szerint elfelejtették meghívni édesanyja szoboravatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","shortLead":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","id":"20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e218c-54ca-43cf-b1d7-deffef68b04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","timestamp":"2019. június. 25. 17:49","title":"Gulyás a klímavédelemről: Nincs ok a sietségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]