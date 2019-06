Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett szabadalom szerint. ","shortLead":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett...","id":"20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1615785-9565-4b76-8ca5-a985f0bde0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. június. 28. 12:33","title":"Érdekes telefont eszelt ki a Google: hajtogatható, és 4 kijelzője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját.","shortLead":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás...","id":"20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f910e3-2935-466f-ae96-44072ddc0f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","timestamp":"2019. június. 26. 19:59","title":"Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oldalon volt a vádhatóság és a védelem, a bíróság pedig úgy döntött, nem lehet kiadni a volt macedón miniszterelnököt egy olyan országnak, ahonnan elmenekült. ","shortLead":"Egy oldalon volt a vádhatóság és a védelem, a bíróság pedig úgy döntött, nem lehet kiadni a volt macedón...","id":"20190627_Az_ugyeszseg_sem_kerte_Gruevszki_kiadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac10b4-fde6-4c42-9646-cbecba10898b","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Az_ugyeszseg_sem_kerte_Gruevszki_kiadasat","timestamp":"2019. június. 27. 13:34","title":"Az ügyészség sem kérte Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","shortLead":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","id":"20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f1289-aebd-429b-8089-9b5c0a4c131a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"A BKV végre konkrét lépést tett a kisföldalatti kocsijainak cseréje felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d582101-dc29-4c17-9d45-127f0141fdd5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Hatjegyű számokat szoroz össze, köbgyököt von fejben, és csak 11 éves. A szegedi Szin Jázmin a Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskolába jár, és nemzetközi versenyeken ér el kiváló helyezéseket. Megpróbáltunk utánajárni, hogy csinálja, és bekukkantottunk az intézménybe is. Kiderült, nem csak zseniké a Kis Zseni, és megtanultuk a szorobán alapjait is.\r

